Anna Tylikowska Destrukcyjne relacje w rodzinie Rodzinna toksykologia Poradnik dla skrzywdzonych przez rodziców.

Mirosław Gryń/Polityka Większość dzieci dobrze radzi sobie z brakiem uwagi czy wybuchami złości rodziców, jeśli są one okazjonalne i równoważone akceptacją, zrozumieniem, domową stabilnością. Łączy ich zachwiane poczucie własnej wartości, przejawiające się skłonnością do autodestrukcji. Niszczenie siebie bywa jawne, niczym rozpaczliwy krzyk o pomoc – próby samobójcze, cięcie się, nadużywanie alkoholu, zbyt szybkie jeżdżenie autem czy ryzykowne uprawianie seksu. Na ogół jednak jest ukryte – wyraża się ciągłą samokrytyką, odmawianiem sobie prawa do zaspokajania własnych potrzeb lub niezdolnością tworzenia satysfakcjonujących związków. Tak zachowują się dzieci rodziców, którym swój poradnik „Toksyczni rodzice.

Susan Forward stawia sprawę jasno: to rodzice powinni zaspokajać potrzeby dzieci, także psychologiczne – a nie na odwrót. Zadaniem matek i ojców jest przygotowywanie córek i synów do samodzielnego życia, czyli wspieranie ich w doświadczaniu i wyrażaniu własnej wartości, niezależności i odpowiedzialności stosownej do możliwości. Rodzice negujący emocje lub potrzeby swoich dzieci, krytykujący je, nadmiernie opiekuńczy bądź wymagający, zaszczepiają w nich poczucie słabości, poniżenia, bezradności. Rodzicielskie toksyny zazwyczaj wsączają się w dzieci stopniowo i długotrwale, jednak zdarzają się też pojedyncze lub kilkukrotne akty fizycznego znieważenia, pozostawiające w dzieciach niszczące doświadczenie traumy. Niestabilność, emocjonalna lub fizyczna nieobecność, nadopiekuńczość, przemoc werbalna bądź cielesna – Susan Forward przedstawia wyczerpujący katalog matczynych i ojcowskich zaniedbań oraz przewin. Książka oferuje także wykaz problemów, z jakimi borykają się osoby, które wyniosły z rodzinnych domów niezdrowe przekonania dotyczące siebie, innych oraz życia, jakimi są m.in. poczucie własnej bezwartościowości, nieufność, skłonność do wycofywania się bądź reagowania agresją. Dr Forward wyodrębnia siedem typów destrukcyjnego rodzicielstwa: Rodzice jak bogowie, przeświadczeni o posiadaniu nieograniczonych praw wobec dzieci, którym wydają się wszechwładni i nieprzewidywalni. Wymagają bezwzględnego spełniania własnych oczekiwań i ambicji, co może przejawiać się surowym treningiem czystości, brakiem tolerancji dla błędów, narzucaniem określonych życiowych decyzji, bezwzględnym kształtowaniem córek i synów „na obraz i podobieństwo swoje”. Wpajają dzieciom przekonanie o własnej sile, a ich słabości. W ten sposób uzależniają je od siebie, co zresztą wspiera kultura nakazująca „czcić ojca i matkę”. Rodzice nieadekwatni wycofują się z pełnienia roli matki lub ojca, są toksyczni przez zaniedbanie. Ich dzieci czują się nieważne, niewidzialne. Toną w chaosie, bo dorośli – zajęci pracą, własną chorobą czy ucieczką przed nieudanym związkiem – nie uprawomocniają ich potrzeb i emocji, nie stawiają im granic. Usiłując uporządkować rzeczywistość, dzieci często przejmują rodzicielskie obowiązki – uczą się sprzątać lub gotować, pomagają młodszemu rodzeństwu w odrabianiu lekcji, opiekują się matką cierpiącą na depresję bądź porzuconą przez ojca. Przyjmują na siebie odpowiedzialność, której sprostanie przekracza ich możliwości – tego jednak nikt im nie mówi, więc narasta w nich poczucie winy. Kontrolerzy traktują rodzicielstwo jak lekarstwo na swoją nieumiejętność czerpania satysfakcji z życia i lęk przed odrzuceniem. Zaszczepiają w dzieciach nieufność wobec innych, manipulują i szantażują, poniżają lub schlebiają, grożą odcięciem emocjonalnym lub finansowym. Przemoc „w białych rękawiczkach” służy utrzymaniu córek i synów, także dorosłych, przy sobie – bo bez nich kontrolerzy stają się nikim. Ich dzieci mają trudność z określeniem własnej tożsamości, bywają przytłoczone cudzymi oczekiwaniami, czują się winne, kiedy ich nie spełniają. Werbalni niszczyciele radzą sobie z własnym poczuciem nieadekwatności, wyzywając lub obrażając dzieci albo prześladując je uszczypliwymi, sarkastycznymi uwagami, często maskowanymi poczuciem humoru. Słowni tyrani rywalizują ze swoimi dziećmi, zyskując dzięki ich poniżaniu chwilowe poczucie mocy i sprawstwa. Mogą też stawiać im nierealistyczne wymagania, przerzucając na nie odpowiedzialność za tworzenie „idealnego” systemu rodzinnego – dzieci takich rodziców na ogół stają się perfekcjonistami. Dziecięcy bokserzy nie kontrolują swoich impulsów i odreagowują stres fizyczną agresją. Oczekują od córek i synów emocjonalnego wsparcia, m.in. wyrozumiałości wobec swoich napadów wściekłości. Dla dzieci przemoc fizyczna – także uzasadniana tradycją czy religią, których nie rozumieją – jest oczywistym dowodem na to, że są złe, niegodne miłości. W bitych dziewczynkach i chłopcach narasta złość na siebie i świat, połączona z rozpaczliwymi próbami odczytywania nastrojów i oczekiwań innych – bo może uda się zapobiec kolejnym razom, może nawet uda się zasłużyć na miłość? Kazirodcy dopuszczają się największej z możliwych zdrad. Gwałcąc cielesność dzieci – wymuszając na nich stosunki seksualne, oglądanie swoich genitaliów lub filmów pornograficznych, stymulując je erotycznie – naruszają także ich rozumienie świata i relacje społeczne. Molestowane seksualnie dzieci nie rozumieją, a tym bardziej nie potrafią nazwać swoich doświadczeń – a kiedy znajdują niezgrabnie opisujące je słowa, spotykają się zwykle z niewiarą i odrzuceniem. Alkoholicy i inni uzależnieni rodzice wsączają w dzieci wiele trucizn opisanych wyżej. Ich córki i synowie czują się niewidzialni – bo najważniejszy jest alkohol, odpowiedzialni – bo pijanego rodzica trzeba położyć do łóżka, nic niewarci – bo często doświadczają przemocy. Charakterystyczny dla toksycznych rodzin system zaprzeczania jest tutaj niezwykle rozbudowany – dzieci alkoholików, zmuszane do gry w „normalną rodzinę”, stają się nieufne i niewyobrażalnie samotne. Typowy toksyczny komunikat pijącej matki: „Synku, wracam do domu, a ty jak zwykle płaczesz. Znów usiłujesz mi wmówić, że tatuś cię zbił, a przecież on cię kocha. Jak możesz tak robić? Oboje bardzo cię kochamy, ciężko pracujemy, żebyś miał wszystko, czego potrzebujesz. Przytul mnie, bo jest mi źle. A teraz idź się pobawić – zestresowałam się, daj mi chwilę spokoju, muszę wypić drinka”. Matka neguje emocje i potrzeby syna, przerzuca na niego odpowied

