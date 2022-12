Dziesiątka trzech dekad: ranking dzieł sztuki

10 najważniejszych dzieł sztuki ostatniego trzydziestolecia. To one prowokowały, wywoływały dyskusje i skandale, odnosiły sukcesy, zmuszały do myślenia.

1. Katarzyna Kozyra, „Piramida zwierząt” (1993 r.). Podczas gdy my wręczaliśmy pierwszy Paszport lirycznemu malarzowi i rysownikowi Stasysowi Eidrigevičiusowi, gdzieś w pracowniach młodych artystów, głównie związanych z uczelnianą pracownią prof. Grzegorza Kowalskiego na warszawskiej ASP, dojrzewał bunt, który z czasem zebrano pod wspólnym mianem „sztuki krytycznej”. Jedną z pierwszych publicznych jego emanacji stała się praca dyplomowa Katarzyny Kozyry.