Aneta Kyzioł Kryzys demokracji w popularnych serialach Post-demokracja w odcinkach Kiedy Dobre Miejsce okazuje się złym, czyli jak seriale opowiadają o kryzysie polityki i demokracji.

Jednym z serialowych hitów ostatnich miesięcy w USA jest sitcom „The Good Place” („Dobre Miejsce”). Zaczyna się sceną, w której bohaterka, bystra blondynka Eleanor Shellstrop (Kristen Bell), siedzi w poczekalni jakiegoś biura, wpatrując się w napis: „Witamy! Wszystko w porządku”. Chwilę później dowiaduje się, że co prawda nie żyje, ale za to trafiła do Dobrego Miejsca – raju w tutejszej nomenklaturze. Nadmierny entuzjazm dyrektora, pastelowe kolory, dobieranie w pary (bratnie dusze) przez nieznany system i wszechobecne budki z mrożonym jogurtem nie tylko paranoikom każą się zastanowić nad naturą tego raju. Ale Eleanor ma inny problem. Otóż znalazła się tu przez pomyłkę, wzięta za prawniczkę broniącą wykluczonych, sama zaś jest wcieleniem egoizmu i arogancji. Jako współlokatora, z którym ma dzielić wieczność, otrzymuje Afroamerykanina Chidiego Anagonye, profesora etyki i filozofii moralności, którego jednak w codziennym życiu przerasta konieczność dokonania najprostszego wyboru. Namawia go na lekcje etyki, bo w staniu się lepszą osobą widzi szansę na pozostanie w Dobrym Miejscu. Wkrótce jednak odkrywa, że takich „pomyłek” jest tu więcej. Snobka Tahani Al-Jamil jest organizatorką akcji charytatywnych, jednak jej motywacje są przyziemne: chęć brylowania w świecie celebrytów i dorównania siostrze piosenkarce. Zaś wzięty za buddyjskiego mnicha Jason Mendoza jest drobnym złodziejaszkiem i pogodnym półidiotą. Okazuje się, że cała czwórka została dobrana tak, by przez wieczność działać sobie na nerwy; to nowy pomysł piekielnej biurokracji – alternatywa dla tradycyjnych tortur. Serial został okrzyknięty metaforą współczesnej Ameryki, gdzie słynny amerykański sen coraz ewidentniej okazuje się koszmarem, ludzie nawzajem się torturują: republikanie i demokraci, kobiety i mężczyźni, biali i kolorowi, bogaci i biedni. Scena, w której Eleanor triumfalnie wykrzykuje: „To nie jest Dobre Miejsce!”, stała się internetowym memem. Ludzie za jego pomocą sarkastycznie komentują zarówno życie osobiste, jak i – przede wszystkim – amerykańską politykę w wydaniu administracji Donalda Trumpa. Poluj albo zostaniesz upolowany Upadek tradycyjnych amerykańskich wartości – od umiłowania wolności, przez tolerancję, po demokrację i egalitaryzm – amerykańska telewizja śledzi z upodobaniem od dawna. Nie brak zresztą także świetnych seriali dowodzących, że te nigdy nie istniały. Jak wspaniały „Deadwood”, osadzony na Dzikim Zachodzie i pokazujący początki USA unurzane w przemocy, korupcji i chciwości. Czy „Zakazane imperium” („Boardwalk Empire”) o rządzonym przez mafie Wschodnim Wybrzeżu czasów prohibicji. W ostatnich latach, gdy sama polityka zaczęła coraz silnej się wykolejać, a poczucie, że demokracja stała się przykrywką dla walki grup interesów, pojawiły się także pytania o rolę samej telewizji w tej rzeczywistości. „Droga do władzy jest wybrukowana hipokryzją i ofiarami”; „Władza jest trochę jak nieruchomości. Chodzi o położenie, położenie, położenie. Im bliżej jesteś źródła, tym więcej jest warta twoja nieruchomość”; „Jest tylko jedna zasada: poluj albo zostaniesz upolowany”; „Demokracja jest przereklamowana” itd. – oto prawdy, które grany przez Kevina Spaceya Frank Underwood serwuje widzom, zwracając się do nich bezpośrednio, patrząc w kamerę. Niezmiernie popularny serial „House of Cards” utwierdza widzów w przekonaniu, że polityka to nic więcej niż bezpardonowa walka o władzę prowadzona przez cynicznych ludzi dla samej władzy. Scenariusz na początku oparty był na książce Michaela Dobbsa, brytyjskiego polityka, bliskiego współpracownika premier Margaret Thatcher. Była to dla niego forma odreagowania po tym, jak Żelazna Dama zakończyła ich współpracę. Głównym scenarzystą amerykańskiej produkcji był z kolei Beau Willimon, który przez lata pracował przy kampaniach wyborczych polityków Partii Demokratycznej. Politycznym konsultantem serialu jest Jay Carson, który pracował jako sekretarz prasowy prezydenta Billa Clintona, a w 2008 r. w sztabie wyborczym Hillary Clinton. Wieloletniej przyjaźni z Clintonami nie ukrywał także Spacey. Sezon serialu, w którym Frank startował w kampanii prezydenckiej, był promowany serią plakatów stylizowanych na rzeczywiste, towarzyszące zwycięskim kampaniom prawdziwych prezydentów USA. Najbardziej wymowna jest parodia plakatu Lyndona B. Johnsona z hasłem „LBJ for USA” – z inicjałami Franka (kojarzącymi się ze zwrotem fuck you) brzmi dość obscenicznie: „FU for USA”. Podobne obrazy amerykańskiej polityki – a amerykańska oznacza globalną – przynosiły kolejne głośne seriale osadzone w scenerii Waszyngtonu. „Skandal” Shondy Rhimes, nadawany przez ABC od 2012 r., w którym Olivia Pope (Kerry Washington) i jej grupa Gladiatorów ze stołecznej agencji PR zajmują się wyciąganiem z kłopotów i ratowaniem reputacji osób publicznych, na czele z prezydentem USA. Każdy chwyt jest dozwolony, z fałszywą opowieścią pierwszej damy o poronieniu, by zyskać współczucie i głosy kobiet włącznie. Dobrym przykładem jest też komediowy serial „Veep” („Figurantka”), także nadawany od 2012 r. (zdobył wszelkie możliwe nagrody), o niezbyt mądrej, za to monstrualnie próżnej i cynicznej wiceprezydent Selinie Meyer (Julia Louis-Dreyfus). Kiedy Louis-Dreyfus ogłosiła, że ma raka piersi (w przejmującym oświadczeniu napisała, że chciałaby, aby także gorzej sytuowane Amerykanki w jej sytuacji miały szansę na dobrą opiekę lekarską), wiceprezydent z czasów Baracka Obamy, Joe Biden, zamieścił na Twitterze ich wspólne zdjęcie z podpisem: „My Veepy trzymamy się razem”, i wyrazami wsparcia od całej rodziny. Mniejszą furorę zrobił serial „BrainDead”. W tej komedii mózgi kongresmenów są przejmowane przez mrówki z kosmosu, celem jest zniszczenie Ziemi. Dowcip polega na tym, że destrukcyjne i obstrukcyjne działania polityków wywołane przez mrówki są nieodróżnialne od ich zachowań sprzed inwazji, dlatego też mało kto daje wiarę w istnienie międzygalaktycznego spisku... Czyja władza Zarzuty stawiane twórcom seriali dotyczą również promowania antybohaterów: cyników lekceważących zasady i wartości, za to skutecznych w realizowaniu celów. Tytułowy Doktor House był łamiącym wszelkie zasady geniuszem medycyny. Tony Soprano z „Rodziny Soprano” był mafiosem. Dexter – psychopatyczny morderca ćwiartujący swoje ofiary za pomocą piły – karał tych, którzy umknęli przed wymiarem sprawiedliwości: pedofili, gwałcicieli, seryjnych zabójców. Walter White, bohater „Breaking Bad”, to nauczyciel chemii pozostawiony w chorobie przez państwo samemu sobie. By zapewnić przyszłość sobie i bliskim, przechodził na stronę zła, bo za bycie dobrym nie czekała żadna nagroda. Telewizja – jak dowodzi część komentatorów – uczyła widzów przez ostatnie 15 lat, że demokracja nie działa, liczy się siła i skuteczność, a łamanie zasad jest ceną, którą warto, a nawet trzeba za nią zapłacić. Tak przygotowywano grunt na przyjście polityków populistycznych. Agnieszka Holland, reżyserka kilku odcinków „House of Cards”, uważa, że serial „mówi pewną głębszą prawdę, nie o tym, co politycy robią w rzeczywistości, ale co chcieliby robić. Myślę, że politycy na całym świecie oglądają ten serial jako rodzaj brudnej czy grzesznej przyjemności”. Porównywała uczucia, jakimi darzą Franka – mieszankę obrzydzenia i zazdrości – do uczuć, jakie w zachodnich, ograniczanych przez demokrację, politykach budzi Władimir Putin. „To mówi coś o naturze granic współczesnej polityki i o generacji dzisiejszych polityków. Są bardziej graczami niż urzędnikami czy sługami społeczeństwa”. Teraz Holland pracuje nad pierwszym polskim serialem platformy Netflix, thrillerem szpiegowskim osadzonym w alternatywnej rzeczywistości. Żelazna kurtyna nigdy się nie podniosła, Polska jest częścią bloku wschodniego, w którym autorytarna władza, niczym w Chinach, efektywnie zarządza i pozwala się ludziom bogacić. Wolność nie jest towarem pierwszej potrzeby. Jednak odpowiedź na pytanie, czym i gdzie jest prawdziwa władza, nie jest jednoznaczna. Frank Underwood, którego obsesją staje się prezydentura, dająca rzekomo pełnię władzy w USA, szybko orientuje się, że nieformalne wpływy dają znacznie więcej sprawczości. W istocie rządzą wszechpotężne korporacje i będą rządzić też w przyszłości, jak dowodzi najnowsza superprodukcja Netflixa „Altered Carbon”. Akcja dzieje się w 2384 r., ludzie pokonali śmierć – to znaczy ci, których stać na przegrywanie swojej jaźni z jednego stosu korowego na drugi (rodzaj dysku z osobowością) i zakupu najlepszej jakości powłok cielesnych, w które stos korowy się wkłada. Dzięki temu bogaci mogą się bogacić w nieskończoność i żyć niczym greccy bogowie na Olimpie. Zwykli obywatele muszą się zadowolić powłokami z odzysku, w ich świecie często pada deszcz i jest smog, a uczucie boskości pojawia się tylko za sprawą narkotyków. Demokracja medialna Niewątpliwym zagrożeniem dla demokracji są także nowe media i nowe technologie. Cała intryga w „House of Cards” zaczyna się od sterowania opinią publiczną za pomocą wycieków publikowanych już nie przez tradycyjne media, ale przez internetowe portale, dla których ważniejsza jest szybkość publikacji niż jej źródło i jego intencje. W kolejnych sezonach zarówno Frank, jak i jego republikański rywal wyłudzają w sieci dane na temat preferencji ewentualnych wyborców, by jeszcze wydajniej targetować przekaz i program. Po drodze świat zdążył zrealizować scenariusze napisane przez Brytyjczyka Charliego Brookera, twórcę świetnego serialowego cyklu science fiction „Czarne lustro” („Black Mirror”). Głównym tematem pierwszego odcinka jest opis manipulacji ludźmi przy pomocy internetu i wpływ tą drogą na decyzje władz. Odcinek „Hymn narodowy” zaczyna się od umieszczonego na YT nagrania, na którym księżniczka Susannah, płacząc, przekazuje wytyczne od porywacza. Wypuści ją, jeśli premier o godz. 16, na żywo, na wszystkich kanałach brytyjskiej telewizji „odbędzie pełny, niesymulowany stosunek ze świnią”. Materiał w ekspresowym tempie zyskuje 18 mln odtworzeń i generuje 10 tys. tweetów na minutę. Sztab premiera próbuje oszukać – podstawić aktora porno i komputerowo wgrać twarz premiera, ale ktoś robi pornogwieździe zdjęcie, wrzuca do internetu, internauci kojarzą fakty i w efekcie porywacz zamieszcza na YT drugi filmik, na którym obcina księżniczce palec. Po tym 86 proc. Brytyjczyków, według badania publikowanego przez media, jest za tym, by premier wykonał polecenie porywacza. O godz. 16 ulice są puste, cały kraj i pół świata ogląda premiera kopulującego ze świnią... Na koniec okazuje się, że księżniczka ma wszystkie palce, a porwanie było performance’em. Porywacz artysta chciał zgromadzić przed ekranem największą liczbę ludzi w historii. Po tym sukcesie popełnił samobójstwo. Z kolei w drugim sezonie „Czarnego lustra” Brooker pokazał odcinek zatytułowany „Waldo”. Bohaterem jest komik przebrany za niebieskiego misia z niewyparzonym językiem z satyrycznej kreskówki nadawanej w małej stacji telewizyjnej. Obraża polityków, by podnieść notowania stacji, jeździ za nimi podczas kampanii wyborczej i z mobilnego studia komentuje, zachęcając przechodniów do obrażania polityków, co znajduje łatwy poklask. Gdy jeden z polityków wytyka mu, że nie ma pozytywnego przekazu, nic do zaoferowania poza beką, ten odpowiada: „Jesteś mniej ludzki niż ja, a ja jestem misiem z niebieską pałą. Na stare poglądy założyłeś nową maskę. Myślisz, że jesteś lepszy, bo mam cię w dupie? Wszyscy mają! Dlatego nie głosują! Żądasz szacunku, bo miałeś lepsze szkoły, wygodne życie, wszystko ci się należało. Wszystko się musi zmienić, bo nikt ci nie ufa. Bo masz w dupie to, co cię nie dotyczy!”. Komik animujący Waldo ma jednak wątpliwości, co do swojej roli. Jego szef ripostuje: „Nie potrzebujemy polityków, mamy iPhone’y i komputery, wszystkie ustawy rzucamy do netu, ludzie dają lajki, decyduje większość, to prawdziwa demokracja”. Komik odpowiada: „Tak robi YT i wiesz co? Najlepszy film to pierdz

