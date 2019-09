Regulamin usługi Prenumerata cyfrowa Polityki

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

1. Wydawcą usługi Prenumerata cyfrowa POLITYKI jest Polityka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA, zwana dalej POLITYKĄ, z siedzibą przy ul. Słupeckiej 6, 02-309 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445981, NIP 7010363179, REGON 002169944 (zwana dalej „POLITYKĄ”). W sprawach związanych z prenumeratą cyfrową Użytkownik może kontaktować się z Wydawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: cyfrowa@polityka.pl, telefonicznie pod numerem: (+48) 22 451 60 06

2. Prenumerata cyfrowa POLITYKI jest elektroniczną bazą danych spełniającą cechy utworu, udostępnianą użytkownikom jako usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 Poz. 1204 z 2002 r.), stanowiąca jednocześnie treści cyfrowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Usługa udostępniana jest na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

3. Na usługę (treści cyfrowe) Prenumeraty cyfrowej POLITYKI (zwane w dalszej części Regulaminu: „Prenumeratą cyfrową”) składają się dwie oferty prenumeraty:

Prenumerata cyfrowa Standard

Prenumerata cyfrowa Premium

4. W zakres oferty Prenumeraty cyfrowej Standard wchodzą następujące treści:

Dostęp do płatnych artykułów z bieżącego wydania POLITYKI na stronie Polityka.pl,

Dostęp do płatnych treści tworzonych przez zespół portalu Polityka.pl i innych autorów POLITYKI,

Dostęp do płatnych artykułów archiwalnych, opublikowanych w ciągu ostatnich 365 dni,

Możliwość pobrania bieżącego wydania „POLITYKI” w formacie .pdf (e-wydanie),

Możliwość pobrania bieżącego wydania „POLITYKI” w formacie .epub (na e-czytniki),

Możliwość pobrania bieżącego wydania „POLITYKI” w formacie .mobi (na czytnik Kindle),

Możliwość pobrania wersji audio 10 artykułów z bieżącego wydania „POLITYKI” w formacie mp3.zip,

Możliwość pobrania przysługujących wydań „POLITYKI” w aplikacjach na platformy: iOS oraz Android, po zalogowaniu się w nich loginem z portalu Polityka.pl,

Dostęp do płatnych treści w aplikacji mobilnej „Fiszki Polityki” na platformy iOS i Android po zarejestrowaniu się w niej loginem z portalu Polityka.pl,

Newsletter powiadamiający o ukazaniu się kolejnych wydań i ich zawartości.

5. W zakres oferty Prenumeraty cyfrowej Premium wchodzą następujące treści i usługi:

Dostęp do płatnych artykułów z bieżącego wydania POLITYKI na stronie Polityka.pl,

Dostęp do płatnych treści tworzonych przez zespół portalu Polityka.pl i innych autorów POLITYKI,

Dostęp do bieżących płatnych artykułów z czasopism POLITYKI, tj. „Pomocnika Historycznego”, Poradnika Psychologicznego „Ja My Oni” i „Niezbędnika Współczesnego”,

Możliwość pobrania bieżącego wydania „POLITYKI” w formacie .pdf (e-wydanie),

Możliwość pobrania bieżącego wydania „POLITYKI” w formacie .epub (na e-czytniki),

Możliwość pobrania bieżącego wydania „POLITYKI” w formacie .mobi (na czytnik Kindle),

Możliwość pobrania wersji audio 10 artykułów z bieżącego wydania „POLITYKI” w formacie .mp3.zip,

Możliwość pobrania objętych prenumeratą czasopism POLITYKI w formatach .pdf, .epub i .mobi,

Możliwość pobrania przysługujących wydań w aplikacjach na platformy iOS oraz Android, po zalogowaniu się w nich loginem portalu polityka.pl,

Dostęp do wszystkich treści archiwalnych POLITYKI opublikowanych na portalu www.polityka.pl ,

Newsletter powiadamiający o ukazaniu się kolejnych wydań i ich zawartości,

Dostęp do płatnych treści w aplikacji mobilnej „Fiszki Polityki” na platformy iOS i Android po zarejestrowaniu się w niej loginem z portalu polityka.pl,

Usługa umożliwiająca przydzielenie dostępu do Prenumeraty cyfrowej w wersji Standard dwóm wybranym osobom, poprzez podanie ich adresów e-mail w koncie użytkownika w zakładce „Bliscy”

6. Zamówienia usługi Prenumeraty cyfrowej są przyjmowane przez stronę polityka.pl/cyfrowa.

7. Usługa Prenumeraty cyfrowej jest dostępna na warunkach określonych niniejszym Regulaminem dla użytkowników sieci Internet (bez ograniczeń terytorialnych), posiadających zdolność do czynności prawnych.

8. Usługa Prenumeraty cyfrowej jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników serwisu www.polityka.pl.

9. Przekazanie przez użytkownika własnego loginu i hasła do usługi innym osobom jest zabronione.

10. Usługa Prenumeraty cyfrowej obejmuje możliwość korzystania przez jednego użytkownika (osoby fizycznej) z Prenumeraty cyfrowej we wszystkich formach opisanych w ust. 4 oraz ust. 5 w zakresie opisanym w pkt. VII Regulaminu.

11. Usługa Prenumeraty cyfrowej nie obejmuje korzystania z wydania „POLITYKI” oferowanego za pośrednictwem zewnętrznych dystrybutorów, upoważnionych przez POLITYKĘ (np. Amazon, Nexto, e-Kiosk, eGazety czy Publio).

12. Zakup pojedynczych wydań lub prenumeraty „POLITYKI” u zewnętrznych dystrybutorów nie oznacza uzyskania dostępu do usługi Prenumeraty cyfrowej oferowanej przez stronę polityka.pl/cyfrowa.

13. Usługa Prenumeraty cyfrowej jest dostępna dla klientów instytucjonalnych tylko na podstawie odrębnej Umowy zawartej z POLITYKĄ. W celu uzyskania informacji lub zawarcia umowy prosimy o kontakt na adres e-mail cyfrowa@polityka.pl.

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI POLITYKA CYFROWA

Korzystanie z usługi Prenumeraty cyfrowej wymaga spełnienia poniższych warunków technicznych:

połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe), offline można korzystać jedynie z pobranych lokalnie plików .pdf, .epub, .mobi i .mp3 oraz treści pobranych w aplikacjach mobilnych i

przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie stron www na ekranie komputera: Edge17+, FF68+, Chrome 76+, Safari 11+, Opera 61+

oprogramowanie umożliwiające czytanie plików: .pdf, .mp3, .epub, .mobi lub

dostęp do urządzeń mobilnych (smartfony, tablety) z aktualnym systemem operacyjnym Android, iOS

III. CENNIK

1. Ceny za Prenumeratę Standard :

1,00 zł – 28 dni – prenumerata na okres próbny w pierwszej umowie zawartej z użytkownikiem na czas nieoznaczony;

19,99 zł - co 30 dni – prenumerata na czas nieoznaczony (płatność autoodnawialna);

29,99 zł - 30 dni - prenumerata na czas oznaczony 30 dni (płatność jednorazowa);

79,00 zł - 90 dni – prenumerata na czas oznaczony 90 dni;

299,00 zł - 365 dni - prenumerata na czas oznaczony 365 dni.

2. Ceny za Prenumeratę cyfrową Premium :

1,00 zł - 28 dni – cena prenumeraty za okres próbny. Oferta dotyczy nowych użytkowników Prenumeraty cyfrowej, zawierających umowę na czas nieoznaczony;

29,99 zł - co 30 dni – prenumerata na czas nieoznaczony (płatność autoodnawialna);

39,99 zł - 30 dni - prenumerata na czas oznaczony 30 dni (płatność jednorazowa);

109,00 zł - 90 dni – prenumerata na czas oznaczony 90 dni;

399,00 zł - 365 dni - prenumerata na czas oznaczony 365 dni;

730,00 zł – 730 dni – prenumerata na czas oznaczony 730 dni.

3. Ceny są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

4. Na wniosek użytkownika POLITYKA wystawia fakturę VAT. Użytkownik podaje dane do faktury podczas procesu zakupu. Faktura VAT po wystawieniu przez POLITYKĘ jest udostępniana użytkownikowi w pliku .pdf w jego koncie na portalu polityka.pl. Jeśli użytkownik uzupełni dane do faktury VAT w swoim koncie na portalu polityka.pl, dane te zostaną wykorzystane do wystawienia faktury za kolejny zakup.

5. POLITYKA może dokonywać zmiany ceny Prenumeraty cyfrowej w prenumeracie na czas nieoznaczony w trakcie trwania umowy, o czym zawiadomi użytkownika z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku braku wyrażenia do dnia rozpoczęcia obowiązywania nowego cennika wyraźnej akceptacji przez użytkownika zmiany ceny usługi Polityki Cyfrowej umowa ulega rozwiązaniu po upływie ostatniego opłaconego okresu według pierwotnej ceny.

IV. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Złożenie zamówienia następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie www.polityka.pl/cyfrowa i wysłanie go do realizacji w systemie elektronicznym udostępnianym przez POLITYKĘ.

2. Użytkownik, który złożył zamówienie zgodnie z postanowieniem ust. 1 powyżej oraz zamówienie to opłacił zgodnie z postanowieniami pkt V, uzyskuje dostęp do Prenumeraty cyfrowej z chwilą potwierdzenia płatności i po wyrażeniu zgody na rozpoczęcie wykonywania usługi Polityka Cyfrowa przed upływem czternastodniowego okresu do odstąpienia od umowy Prenumeraty cyfrowej i zaakceptowaniu utraty prawa do odstąpienia od umowy Prenumeraty cyfrowej w związku z rozpoczęciem Prenumeraty cyfrowej przed upływem okresu do odstąpienia od umowy.

3. Dane osobowe podane w formularzu zamówienia, w tym adres e-mail zostaną wykorzystane do realizacji złożonych zamówień oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych celów POLITYKI. Dane są chronione zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników Prenumeraty cyfrowej oraz przysługujące im prawa w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych zostały określone w Polityce Prywatności POLITYKA, która jest dostępna na https://www.polityka.pl/opolityce/1508310,1.read

4. POLITYKA nie zbiera i nie przechowuje danych o kartach kredytowych oraz nie obsługuje bezpośrednio transakcji płatniczych.

5. POLITYKA zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia przy pomocy wszelkich dostępnych jej środków oraz na własny koszt. Weryfikacja ta będzie dokonywana przed realizacją zamówienia.

6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, POLITYKA zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić użytkownika, podając przyczynę wstrzymania realizacji zamówienia.

V. SPOSÓB DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

1. Zapłatę za usługi użytkownik dokonuje płatnością elektroniczną (karta kredytowa, przelew internetowy lub BLIK). Listy akceptowanych kart kredytowych oraz zintegrowanych systemów bankowych znajdują się:

- dla systemu PayU pod adresem: https://www.payu.pl/metody-platnosci

- dla systemu PayPal pod adresem: https://www.paypal.com/pl/

2. W przypadku zamówienia prenumeraty Polityki Cyfrowej na czas nieoznaczony, opłata w wysokości określonej w cenniku jest pobierana z konta lub karty użytkownika raz w miesiącu.

3. W przypadku zamówienia Prenumeraty cyfrowej na czas oznaczony, płatności za usługę dokonywane są przez system PayU.pl na warunkach określonych przez administratora tego systemu - PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej.

4. Zamówienie Prenumeraty cyfrowej na czas nieoznaczony jest możliwe m.in. dla użytkowników posiadających konta w serwisie PayPal – www.paypal.com, którego administratorem jest PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. (“PayPal Europe”) 22–24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg oraz dla użytkowników serwisu PayU – www.payu.pl, którego administratorem jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186.

VI. ROZWIĄZANIE UMOWY PRENUMERATY POLITYKI CYFROWEJ. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRENUMERATY POLITYKI CYFROWEJ.

1. Rozwiązanie umowy na czas oznaczony następuje z chwilą zakończenia okresu, na jaki została zawarta.

2. Umowa zawarta na czas oznaczony nie ulega wypowiedzeniu przed końcem okresu, na jaki została zawarta, chyba że któraś ze stron umowy naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Prenumeraty cyfrowej na czas nieoznaczony w każdym czasie. Użytkownik wypowiada umowę poprzez anulowanie prenumeraty na koncie użytkownika w serwisie www.polityka.pl lub nieopłacenie usługi w systemach PayPal lub PayU.

4. W przypadku wypowiedzenia umowy przez użytkownika, POLITYKA świadczy usługę Prenumeraty cyfrowej do końca okresu, za jaki użytkownik wniósł opłatę.

5. POLITYKA jest uprawniona do wypowiedzenia umowy i anulowania usługi Prenumeraty cyfrowej w sytuacji, gdy użytkownik w sposób rażący naruszy postanowienia umowy, w tym w szczególności warunki licencji opisanej w Rozdziale VII niniejszego Regulaminu.

6. Zważywszy, że przedmiotem umowy Prenumeraty cyfrowej są treści cyfrowe w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, rozpoczęcie wykonywania umowy Prenumeraty cyfrowej przed upływem czternastodniowego okresu do odstąpienia od umowy musi zostać poprzedzone zgodą użytkownika. W przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy Prenumeraty cyfrowej przed upływem czternastodniowego okresu do odstąpienia od umowy, użytkownik utraci prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co pozostaje w zgodzie z regulacją art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

VII. ZASADY KORZYSTANIA Z POLITYKI CYFROWEJ. PRAWA AUTORSKIE WYDAWCY. ZAKRES UDZIELONEJ LICENCJI.

1. Wszelkie utwory składające się na zawartość Prenumeraty cyfrowej podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631) ( dalej Pr. Aut.); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).

2. Elektroniczne wydania tygodnika „POLITYKA”, jej czasopisma oraz artykuły opublikowane na portalu polityka.pl są elektronicznymi bazami danych spełniającymi cechy utworów. Z uwagi na treść art. 23 Pr. Aut. wyżej wymienione bazy nie podlegają korzystaniu w ramach dozwolonego użytku prywatnego za wyjątkiem własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

3. POLITYKA w ramach wykupionej Prenumeraty cyfrowej udziela użytkownikowi licencji na korzystanie z elektronicznych wydań „POLITYKI” w zakresie zwielokrotnienia na komputerze lub urządzeniu mobilnym i bezterminowego przechowywania, jednakże (z zastrzeżeniem postanowień ust. 4), bez prawa do rozpowszechnia oraz dalszego udostępniania innym osobom, w tym w szczególności bez możliwości przekazywania własnego hasła i loginu do usługi Prenumeraty cyfrowej. Powyższy zapis nie dotyczy zasad przydzielania dostępu oraz zasad korzystania przez użytkownika z funkcjonalności usługi znajdującej się w zakładce „Bliscy”.

4. Ponadto użytkownik może korzystać z utworów składających się na zawartość elektronicznego wydania „POLITYKI” poprzez używanie narzędzi, które POLITYKA umieszcza na stronach polityka.pl w celu stosowania odnośników (linków) do stron serwisów społecznościowych (np. Facebook, Twitter, WhatsApp).

5. Każde inne wykorzystanie utworów bez pisemnej zgody POLITYKI lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania (zwielokrotniania), dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci, w tym także zakaz rozpowszechniania udostępnianych w Prenumeracie Cyfrowej artykułów na aktualne tematy polityczne, gospodarcze lub religijne.

6. Bezprawne korzystanie z utworów będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.

7. POLITYKA informuje, że zawartość baz może być dodatkowo zabezpieczona za pomocą elektronicznych oznaczeń copyrigtowych, które nie są widoczne dla użytkownika, w tym w szczególności w technologii watermarking.

Informacje na temat licencji na korzystanie z konkretnych chronionych prawem materiałów, udostępnianych w Polityce Cyfrowej, można uzyskać kierując zapytania na adres e-mail: m.domagala@polityka.pl.

VIII. REKLAMACJA USŁUGI

1. POLITYKA dokłada wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania usługi Prenumerata cyfrowa.

2. POLITYKA zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączania usługi w całości lub w części w związku z niezbędnymi pracami technicznymi, na czas trwania tych prac, a także prawo do wprowadzania nowych rozwiązań graficznych i funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania usługi Prenumerata cyfrowa.

3. Ewentualne reklamacje dotyczące usług winny być zgłaszane na adres e-mail: cyfrowa@polityka.pl lub na adres wydawcy podany w Rozdziale I ust. 1 Regulaminu i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację - imię nazwisko oraz przedmiot reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez POLITYKĘ w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym).

4. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania usługi winny być zgłaszane administratorowi na adres e-mail: cyfrowa@polityka.pl.



IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa Prenumeraty cyfrowej zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Podany przez użytkownika w trakcie rejestracji adres e-mail uznaje się za właściwy do dokonywania wszelkich kontaktów, powiadomień i innych czynności związanych z wykonywaniem usług określonych niniejszym Regulaminem.

3. POLITYKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. informuje, że w swojej działalności kieruje się zasadami określonymi w „Kodeksie dobrych praktyk wydawców prasy”, który został uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Izby Wydawców Prasy w dniu 16 listopada 2005 r.

4. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji w drodze mediacji lub dochodzenia roszczeń przed sądem polubownym. Szczegółowe informacje o sposobie dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: uokik.gov.pl .

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie polityka.pl/cyfrowa tj. od dnia 23 września 2019 r.