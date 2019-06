Po lekturze artykułu „Powrót oligarchów”

Z przyjemnością intelektualną, ale z ciężkim sercem przeczytałam artykuł Ziemowita Szczerka „Powrót oligarchów”, zamieszczony w ostatnim numerze POLITYKI. Autor doskonale uchwycił powtórkę z historii... wczesnego średniowiecza. To zatoczenie koła mogło się zdarzyć szczególnie u nas (Europa Środkowo-Wschodnia), bo nasze społeczeństwa nie miały dość czasu, by rzetelnie przejść wszystkie następujące po sobie etapy demokratyzacji życia, dojrzeć, zrozumieć procesy społeczne (z opowieści rodzinnych pamiętam, że o relacjach panujących na polskiej wsi przed II wojną światową mówiono, iż były to de facto stosunki feudalno-pańszczyźniane).