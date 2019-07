Jak uratować planetę

W jednym z ostatnich numerów POLITYKI zapytaliśmy Państwa o to, jak powinna wyglądać polska polityka klimatyczna i w jaki sposób każdy z nas może zmienić swoje codzienne nawyki, aby zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska. Do naszej redakcji napłynęło sporo ciekawych głosów; publikujemy wybrane z nich. I czekamy na kolejne: opinie@polityka.pl.

Akcja ratowania klimatu

Zablokowanie przez Polskę zapisów wniosków końcowych szczytu UE, mówiących o dojściu do neutralności emisyjnej w 2050 r., było kompromitującym pokazem egoizmu i krótkowzroczności. Wiemy, że zbliża się katastrofa klimatyczna, która może zakończyć trwanie naszej cywilizacji. To już widać i czuć! Naukowcy jasno wykazali, że chcąc jej uniknąć, musimy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 45 proc. do 2030 r., a przed 2050 r. zejść z nią do zera. W takiej sytuacji nie wolno było powiedzieć: nie!