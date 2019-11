Po lekturze artykułu „Pierwsi w raku”

Z zainteresowaniem przeczytałem w ostatnim numerze POLITYKI wywiad z prof. Tadeuszem Pieńkowskim „Pierwsi w raku”. Trochę szkoda, że nie zawiera on twardych danych statystycznych lub odnośnika do nich. Mowa w nim tylko o wzroście „współczynnika umieralności” w odniesieniu do raka piersi w Polsce. Zapaść systemu badań przesiewowych podawana jest jako przyczyna tego stanu rzeczy.