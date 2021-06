Dom na południu Europy za 1 euro? Nowe wydanie SALONU.

To wydanie "Salonu" poświęcone jest wzornictwu rodem z południa Europy oraz inwestycjom w nieruchomości w tym zakątku świata. Już 30 czerwca w sprzedaży.

W numerze na wakacje obieramy kierunek – południe Europy. Zainspirowały nas przede wszystkim Włochy, gdzie można podziwiać 70 proc. światowego dziedzictwa artystycznego. W ostatnich dekadach przeżyliśmy w Polsce mocną fascynację włoskim wzornictwem, jego artyzmem i ponadczasową elegancją. Jednak swoboda, z jaką Włosi urządzają swoje domy, jest czymś zupełnie innym niż aranżacja wnętrz meblami ich marek pod dyktando zdjęć z katalogów. Często oznacza nonszalanckie, lecz czułe eksponowanie niedoskonałości – nierównego cotto na posadzkach czy nie do końca odkrytych spod warstw tynku fresków z minionych epok. W ten sposób chroni się klimat miejsc z długą historią.

Przykłady ciekawych renowacji starych domów zgromadziliśmy w tym numerze. Do wyboru: masseria, baglio, casa rustica, palazzo. Ich dumni właściciele i projektanci podpowiadają, jak „podejść do ruiny”. Temat jest podwójnie na czasie, bo odkąd wybuchła pandemia, coraz więcej Polaków zgłasza się do biur nieruchomości z zamiarem inwestycji na południu Europy. Szukamy alternatywy dla swojego domu w Polsce, często z myślą o pogodniejszej emeryturze albo w celach inwestycyjnych. Atmosferę podgrzewa program sprzedaży domów za 1 euro, inicjowany przez władze gmin, które zmagają się z problemami wyludnienia miasteczek i starzejącego się społeczeństwa.

Czy warto nabyć dom za 1 euro i z jakimi zobowiązaniami się to wiąże – tę sprawę zbadała dla nas Agnieszka Różycka, dziennikarka od kilku lat mieszkająca w Italii.

Pięknych szlaków na wakacje Wam życzymy,

inspirujących odkryć i odbudowy własnych planów i marzeń!

Małgorzata Tomczyk

Redaktor Prowadzący