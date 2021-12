Naukowcy o ludożerstwie (tylko dla odpornych czytelników)

Pan Daniel Passent chciał coś przeczytać o ludożerstwie („Jak odnalazłem korzenie”, POLITYKA 47), to posyłam kilka informacji. Będę to nazywała elegancko kanibalizmem. Taka skłonność u ludzi kojarzy nam się z wczesnymi formami ludzkimi, jeszcze przed rozwinięciem hodowli zwierząt. Ale w stosunku do tego okresu trudno być pewnym, czy ślady filetowania na kościach były jednoznaczne ze zjedzeniem mięsa.