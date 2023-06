Bałkany bliskie i egzotyczne

28 czerwca ukaże się nowe wydanie Pomocnika Historycznego POLITYKI „Dzieje Bałkanów”

„To są Bałkany, tu co 50 lat wybucha wojna” - śpiewała jedna z gwiazd jugosłowiańskiej sceny pop-rockowej. Zapalnym miejscem jest teraz Kosowo i pogranicze serbsko-albańskie. Zupełnie niedawno zażegnano spór Grecji i Macedonii (obecnie) Północnej o nazwę tego państwa. A Bułgarzy nadal wpisują Macedonię we własną tradycję. Chorwacko-słoweński konflikt o Zatokę Pirańską rozstrzygnął dopiero w 2017 r. Trybunał Arbitrażowy w Hadze. A do dziś można zobaczyć ślady wojen jugosławiańskich z lat 90. XX w.

Ale na historię Bałkanów składają się nie tylko konflikty; region bałkańsko-czarnomorski był łącznikiem między cywilizacjami, miał własną tożsamość, nie leżał na kulturowych peryferiach Europy. Bałkany wydają się nam dalekie i egzotyczne, choć zarazem są bardzo bliskie – nie tylko w znaczeniu geograficznym. Zapraszamy do poznania ich historii.

Na polityka.pl/podkasty w sekcji „POLITYKA o historii”, będzie można wysłuchać uzupełniającej wydanie rozmowy Agnieszki Krzemińskiej z prof. Jolantą Sujecką z Artes Liberales (UW).

Tytuł ukaże się w dobrych punktach sprzedaży prasy. Liczyć będzie140 stron, cena: 29,99 zł. Można je będzie kupić także na sklep.polityka.pl.