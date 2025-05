To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

POLITYKĘ od teraz można też oglądać. W naszym nowym studiu powstają podkasty, wideokasty i inne materiały, zachęcamy do śledzenia na polityka.pl i YouTube. Już jest do obejrzenia rozmowa Karoliny Lewickiej w cyklu „Temat tygodnia” poświęcona ostatnim dniom kampanii wyborczej. M.in. o „bronkizacji” Rafała Trzaskowskiego i „gangsteryzacji” Karola Nawrockiego mówią Jerzy Baczyński i Mariusz Janicki z POLITYKI. Co za nami, co nas czeka, jakie tematy rządziły i który sztab nie odrobił lekcji: o tym wszystkim w naszym studiu.

Czy szczęścia można się nauczyć? Są powody do stresu. Wybory, wojna, niepewna przyszłość, Donald Trump, zdrowie. Psycholożka i terapeutka uzależnień Ewa Woydyłło podpowiada w rozmowie z Justyną Sobolewską, jak się nie zamartwiać i być lepszym dla siebie (nawzajem). A może w Polsce swój smutek lubimy? Mamy długą tradycję pesymizmu. Ale można z tym zawalczyć i ćwiczyć „dobromyślność”. Wywiad do obejrzenia i wysłuchania na polityka.pl i naszym YouTube.

Polska wybiera prezydenta, Europa (z Australią) najlepszą piosenkę. O szansach Justyny Steczkowskiej w Konkursie Eurowizji pisze na polityka.pl Bartek Chaciński. Artystka nie wprost, ale nawiązuje do fenomenu Wiedźmina, który pozostaje naszym największym towarem eksportowym. Czy metoda „na Yennefer” się sprawdzi, będzie jasne za kilka dni. Co wróżce z Wiedźmina wróżą eksperci? Pytamy o to w uzupełniającym podkaście Marcina Boguckiego, który zajmuje się Eurowizją w Instytucie Kultury Polskiej UW.

Tuż przed wyborami Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie zorganizowała debatę na temat polityki senioralnej w Polsce. Jej przebieg relacjonuje na polityka.pl Paweł Walewski. Na 13 kandydatów dotarło tylko dwóch, i to z sondażowych dołów. Obaj snuli wizje rodem z Azji (sic!). A problem jest palący: społeczeństwo się starzeje i jest zdane na siebie, co opisujemy w cyklu „Odchodzić po ludzku”. W kampanii temat opieki nad seniorami wybrzmiał niestety tylko raz – w kontekście afery mieszkaniowej kandydata PiS. On na debatę nie dotarł.

Posypała się gra najlepszej polskiej tenisistki. Z turnieju w Rzymie Iga Świątek odpadła na etapie trzeciej rundy pokonana przez Danielle Collins w dwóch setach. Polka się usztywniła, jak to się mówi w tenisowym żargonie: czasem „gra piach”. Przed rokiem wygrała wielkoszlemowy turniej Rolanda Garrosa i to był ostatni puchar, z którym wróciła do domu. Właśnie straciła tytuł wiceliderki rankingu WTA. „Gdzie się podziała tamta Iga?”, pyta na swoim blogu komentator sportowy Krzysztof Matlak.