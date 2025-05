Fronczewski drugi

W artykule o ElevenLabs („A kto to mówi?”) znalazł się błąd. Otóż Piotr Fronczewski był drugą osobą, która udzieliła firmie pozwolenia na sklonowanie własnego głosu; pierwszą był guru New Age Deepak Chopra (w przypadku zmarłych postaci spółka negocjuje z ich spadkobiercami). Napisałem ponadto, że ElevenLabs podpisało umowę o współpracy z magazynem „Time” – dodajmy, że dotyczyła ona wykorzystania technologii do czytania napisanych przez dziennikarzy artykułów.

MATEUSZ WITCZAK