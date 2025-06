Salon POLITYKI wraca do Sopotu. Będą rozmowy o książkach i sporo zabawy

Jak zawsze odbywa się w luźnej, rodzinnej atmosferze, pod egidą słońca i dobrej książki.

Kolejny raz serdecznie zapraszamy Państwa do Sopotu na nasz Salon POLITYKI, który tym razem odbędzie się w ramach Pleneru Czytelniczego Hestii, czyli dorocznego przedwakacyjnego wydarzenia skupiającego miłośników literatury. Plener tradycyjnie odbywa się w Parku Hestii, przy ul. Bitwy pod Płowcami 66. Tam też w sobotę 14 czerwca o godz. 12.30 zapraszamy na rozmowę naszej dziennikarki Joanny Cieśli „Wartościowa książka, czyli co?” z Michałem Rusinkiem, Marią Strzelecką oraz Wojciechem Bonowiczem.

Plener Czytelniczy startuje o godz. 10; wstęp i udział we wszystkich wydarzeniach są bezpłatne. Szczegółowy program znajdą Państwo na Facebooku: www.facebook.com/LiterackaPodrozHestii.

Na odwiedzających Plener Czytelniczy czekają spotkania z autorami i autorkami tegorocznych książek nominowanych do Nagrody Literacka Podróż Hestii – będzie można posłuchać, porozmawiać i zdobyć autografy od m.in. Cezarego Harasimowicza, Agnieszki Misiak, Saszy Hady, Dominiki Słowik i Marcina Szczygielskiego.

Poza rozmowami będzie też sporo zabawy, bo jak zawsze Plener Czytelniczy odbywa się w luźnej, rodzinnej atmosferze, pod egidą słońca i dobrej książki. W tegorocznym programie znalazło się wiele inspirujących rozmów, warsztatów i aktywności. A plenerowe atrakcje łączą w sobie zabawę i edukację, dzięki którym dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje czytelnicze i artystyczne zainteresowania. W parkowych przestrzeniach odbędzie się na przykład gra literacka pod patronatem Biblioteki Narodowej i UNICEF Polska, a wokół sceny do dyspozycji uczestników i uczestniczek będzie cała masa kreatywnych zajęć: warsztaty artystyczne, komiksowe, ruchowe, a nawet zajęcia z języka migowego. Do dyspozycji odwiedzających jest też czytelnicza strefa chillout oraz bookswap.

Wydarzenie otwarte jest dla mieszkanek i mieszkańców Trójmiasta, turystów, a także tych wszystkich osób, które kochają książki. Wstęp na Plener Czytelniczy i udział w we wszystkich aktywnościach jest bezpłatny.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM PLENERU CZYTELNICZEGO 2025

14 czerwca 2025 (sobota) / godz. 10:00 – 14.00

dokładny adres: ul. Bitwy pod Płowcami 66, 81-731 Sopot

wyjątkowe rozmowy z Autorami i Autorkami książek nominowanych do Nagrody Literacka Podróż Hestii 2025: Dominiką Słowik, Marcinem Szczygielskim, Cezarym Harasimowiczem, Saszą Hady, Agnieszką Misiak (prowadzenie: Weronika Wawrzkowicz);

„Wartościowa książka, czyli co?”. Debata pod patronatem Tygodnika Polityka – rozmowa z Michałem Rusinkiem, Marią Strzelecką oraz Wojciechem Bonowiczem (prowadzenie: Joanna Cieśla-Hanke);

parkowa gra literacka z nagrodami, pod patronatem Biblioteki Narodowej i UNICEF Polska;

podpisywanie książek i możliwość rozmowy z Autorami i Autorkami;

aktywności ruchowe z Mariną Zdrowia, czyli przejdź tor z przeszkodami;

warsztaty z Fundacją Integralia – poznaj Polski Język Migowy;

warsztaty artystyczne z Fundacją APH – pocztówki z podróży;

warsztaty literackie wprowadzające w świat komiksu;

strefa myśli Tischnerowskiej, czyli miejsce, gdzie świętujemy 25-lecie Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera;

warsztaty przyrodnicze;

swap książkowy;

dziary z Biblioteki Wyobraźni, czyli plenerowe atelier zmywalnych tatuaży;

strefa chill do czytania książek;

najpyszniejsze lody i lemoniada – bo lato zobowiązuje!

Plener Czytelniczy odbywa się pod egidą Literackiej Podróży Hestii – konkursu literackiego kierowanego do polskich autorów i autorek książek dla młodszych nastolatków i nastolatek w wieku 10-15 lat. Od pięciu już lat do tej niezwykłej podróży dołączają dzieci i młodzież, ich rodzice, opiekunowie, nauczyciele oraz wszyscy, którzy chcą wspierać czytelnictwo i przeżyć niezapomnianą literacką przygodę. Konkurs odbywa się pod mecenatem ERGO Hestii, a jego organizacją zajmuje się Fundacja Artystyczna Podróż Hestii w partnerstwie z Fundacją Wisławy Szymborskiej. Całoroczny cykl konkursowy jest również okazją do spotkań autorskich i wydarzeń promujących najlepszą polską literaturę.