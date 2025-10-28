To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

Mówi Kwaśniewski Aleksander Kwaśniewski był gościem Karoliny Lewickiej w podkaście POLITYKI „Temat tygodnia”. Poruszyliśmy nie jeden, ale wiele tematów tygodnia, miesiąca i lat. Były prezydent ocenia relacje polsko-ukraińskie, wysiłki Trumpa na rzecz pokoju, Amerykę (czy istnieje naprawdę?) i Rosję (czy może być demokratyczna?). Mówi też o wyzwaniach dla polityków w epoce AI i o tym, jaka będzie Polska, gdy Tusk i Kaczyński zejdą już ze sceny. Całość na YouTube – warto.

Holland o Kafce W studiu POLITYKI gościliśmy też wybitną reżyserkę Agnieszkę Holland. W podkaście „Kultura na weekend” zajrzeliśmy za kulisy „Franza Kafki”, jej najnowszego dzieła, polskiego kandydata do Oscara. Co Holland w Kafce ujęło, dlaczego traktuje go nieomal jak brata, jaki był pomysł na ten film? Reżyserka zdradza też pewną tajemnicę z planu zdjęciowego. W praskiej synagodze zdarzył się mały cud. Jaki – tu oczywiście nie zdradzimy, posłuchajcie sami.

W co gra Konfa „Polskie demo” to nasz najmłodszy podkast, wspólny projekt POLITYKI (Michał Tomasik) i Fundacji im. Batorego (Anna Materska-Sosnowska i Krzysztof Izdebski). Mówimy o polskiej polityce, bo „demo” to zarówno „demokracja”, jak i „demos”, czyli lud. Skojarzenia z grami też są uprawnione. W nowym odcinku rozmawiamy m.in. o tym, w co grają Konfederacja i Grzegorz Braun. Kolejna odsłona podkastu – ze specjalnym gościem – już w najbliższy piątek.

Czasowa niemoc Dyskusja o reformie zmiany czasu trwa już… szmat czasu. Dokładnie siedem lat. Cezary Kowanda na polityka.pl wyjaśnia, dlaczego w UE nadal nie ma jednomyślności. Takich zmian nie da się wprowadzić z dnia na dzień. Trzeba się też zdecydować, czy zostajemy przy czasie letnim, czy zimowym. I na nowo poukładać mapy stref czasowych. Odważnych nie ma, a my znów przestawiliśmy zegarki. Jedno jest pewne: temat wróci w marcu.

Trump budowniczy Donald Trump znów zaprowadza porządki. Teraz oznajmił, że wyburzy Wschodnie Skrzydło przy Białym Domu, by wznieść nową budowlę z salą balową dla tysiąca gości. Nowy gmach ma być jak pałac w Wersalu. „Burzenie starego budynku East Wing stało się swego rodzaju metaforą całej prezydentury Trumpa. Jej istotą jest destrukcja wszystkiego, co mu się nie podoba lub stoi na przeszkodzie”, pisze z Waszyngtonu Tomasz Zalewski.