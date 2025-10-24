Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Cezary Kowanda
Cezary Kowanda
24 października 2025
Rynek

Czasowa niemoc. Kiedy skończymy z przestawianiem zegarków? I czy będziemy z tego zadowoleni?

Czasowa niemoc. Kiedy skończymy z przestawianiem zegarków?

24 października 2025
O zmianie czasu między letnim a zimowym debatuje się już w Brukseli od siedmiu lat. O zmianie czasu między letnim a zimowym debatuje się już w Brukseli od siedmiu lat. Malvestida / Unsplash
Już od siedmiu lat europejscy politycy debatują o tym, jak skończyć z przestawianiem zegarków w październiku i marcu. O porozumieniu nie ma nawet co marzyć.

Zmiana czasu to świetna okazja, żeby ponarzekać na bezsensowność tego rytuału i zaapelować o jego likwidację. Tym razem tę rolę wziął na siebie premier Hiszpanii Pedro Sánchez, który zapowiedział, że spróbuje zainteresować tym tematem europejskie instytucje. Nie powinien jednak składać zbyt daleko idących obietnic. Przecież debata o zmianie czasu między letnim a zimowym ma już w Brukseli długą historię. Zgodnie z istniejącymi przepisami każdy kraj członkowski przechodzi na czas zimowy w ostatnią niedzielę października, a na czas letni w ostatnią niedzielę marca. W 2018 r. Komisja Europejska planowała zlikwidować przestawianie zegarków, a adwokatem reformy był ówczesny jej szef Jean Claude Juncker, wieloletni premier Luksemburga. Pomysł Komisji poparł nawet Parlament Europejski, a ponad 84 proc. uczestników ogólnoeuropejskich konsultacji (wzięło w nich udział niespełna 5 mln osób) chciało rezygnacji ze zmiany czasu.

Czytaj także: Pośpimy dłużej, ale... Zmiana czasu szkodzi zdrowiu. Ta godzina robi różnicę!

Zmiana czasu. Diabeł tkwi w szczegółach

Jednak szybko okazało się, że przywódcy państw członkowskich nie potrafią uzgodnić szczegółów. Co prawda większość krajów (zwłaszcza z północy kontynentu) apelowała o jak najszybszą reformę, ale niektórzy członkowie (przykładowo Grecja czy Portugalia) nie widzieli potrzeby zmian. Poza tym politycy narzekali, że Komisja planuje rewolucję chaotycznie i zbyt szybko, a negatywne konsekwencje spadną na lokalne władze. Pat w Radzie Unii Europejskiej trwa do dziś, a gdy Juncker odszedł z urzędu w 2019 r., pomysł zegarowej reformy stracił swojego głównego adwokata. Być może deklaracja hiszpańskiego premiera pozwoli wrócić do tematu, ale podstawowy problem jest taki sam jak siedem lat temu.

Chociaż zmiana czasu dwa razy w roku nie ma już dzisiaj żadnego ekonomicznego uzasadnienia (zwłaszcza dzięki energooszczędnemu oświetleniu, jakie stało się standardem), to rezygnacja z tego rozwiązania oznacza konieczność wyboru przez każdy kraj na stałe jednej strefy czasowej. Czy ma to być dzisiejszy czas zimowy? A może letni? Aby uniknąć chaosu w Unii, koniec zmian czasu musi być uniwersalny – wszystkie kraje członkowskie powinny się na niego zgodzić. Spójrzmy na naszą sytuację. Stały czas zimowy oznaczałby bardzo wczesny wschód słońca latem (na wschodzie Polski już około godziny trzeciej) oraz analogicznie wcześniejszy zachód (na wschodzie przed godziną 20). Natomiast permanentny czas letni zmieniłby sytuację zimą. Na zachodzie Polski w grudniu wschód słońca następowałoby ok. 9 albo nawet jeszcze później (na przykład w Szczecinie dopiero ok. 9:15). Zyskalibyśmy oczywiście godzinę dziennego światła po południu, ale trzeba byłoby się przyzwyczaić do rozpoczynania pracy, a zwłaszcza lekcji w szkołach, w ciemności. Dzisiaj większość Polaków deklaruje chęć likwidacji zmiany czasu. Jednak gdyby do tego rzeczywiście doszło, nie brakowałoby niezadowolonych.

Czytaj także: Zmiana trzyma się mocno. Dlaczego znów przestawiamy zegarki na czas zimowy?

Nowa mapa stref czasowych

Reforma w skali europejskiej postawiłaby przed wszystkimi krajami nie tylko obowiązek dostosowania się do nowych przepisów, ale także konieczność stworzenia nowej mapy stref czasowych. Dzisiaj znaczna część naszego kontynentu – od Hiszpanii po Polskę – ma wspólną strefę. Nie jest ona oczywiście idealna, bo z geograficznego punktu widzenia obejmuje zdecydowanie zbyt duży obszar. Jednak z drugiej strony oznacza istotne korzyści gospodarcze i ułatwia współpracę między państwami unijnymi. Likwidacja podziału na czas zimowy i letni oznaczałaby znaczne ograniczenie elastyczności tej strefy i zapewne jej zmniejszenie. Być może granica czasowa pojawiłaby się nawet na Renie, między Francją a Niemcami. Z punktu widzenia geografii Francja i Hiszpania powinny mieć ten czas, co Wielka Brytania.

Wydaje się, że wielu europejskich przywódców prowadzi w tym temacie dwie polityki – na użytek wewnętrzny i zewnętrzny. Z jednej strony podzielają publicznie postulaty swoich obywateli i razem z nimi chętnie narzekają na konieczność zmiany rytmu biologicznego dwa razy w roku. Za to w Brukseli nie chcą otwierać puszki Pandory i godzą się na niekończące się dyskusje, które nie przynoszą żadnych efektów. A kto dziś głośno postuluje reformę, tego można dodatkowo uciszyć pytaniem: czy naprawdę w Europie nie mamy większych problemów? Taki populistyczny argument nie ma oczywiście żadnej wartości merytorycznej, ale zawsze działa na użytek medialny. Pozostaje jak najlepiej wykorzystać dodatkową godzinę w ten weekend. Bo już za pięć miesięcy trzeba będzie ją oddać.

Cezary Kowanda

Cezary Kowanda

W dziale ekonomicznym „Polityki” od 2006 r. Autor poradników finansowych i tekstów o sektorze bankowym. Próbuje godzić makroekonomiczne pasje z wymogami publicystyki gospodarczej. Z troską pochyla się nad naszymi transportowymi problemami. Pasjonat kolei w wydaniu niemiecko-szwajcarskim i niepoprawny marzyciel o takiejże kolei w wydaniu polskim.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Rynek

  1. CPK: mit, nie lotnisko. Racjonalnie było tylko na początku. Czy jest jakaś alternatywa?

    Marek Serafin

  2. Ile Polak ma mieć w skarpecie? Żyjemy w nerwowych czasach, rośnie apetyt na gotówkę

    Adam Grzeszak

  3. Czy alkohol zniknie wkrótce ze stacji paliw? To rozwiązanie wzbudza duże emocje

    Cezary Kowanda

  4. Samozbiory, czyli city break na polu. Trzeba się ratować, duża podaż popsuła ceny wszystkim

    Joanna Solska

  5. Czasowa niemoc. Kiedy skończymy z przestawianiem zegarków?

    Cezary Kowanda

Czytaj także

null
Świat

Inżynierowie kontra prawnicy. Najdalej za dwa pokolenia Chiny będą rządzić światem. To pewne

W Pekinie rządzą inżynierowie, a w Waszyngtonie prawnicy. Tak tłumaczy przewagę modelu chińskiego nad amerykańskim Dan Wang w książce, która stała się właśnie globalnym bestsellerem.

Łukasz Wójcik
18.10.2025
null
Kultura

Konkurs Chopinowski jest pełen zaskoczeń. „Klątwa pierwszego” nadal działa

Drugi etap zakończył się kwalifikacją trójki Polaków, ale też wieloma kontrowersjami. Nowością na 19. Konkursie Chopinowskim jest to, że zaskakiwani są wszyscy: i publiczność, i jurorzy.

Dorota Szwarcman
14.10.2025
null
Polityka o historii

Prof. Dudek o Kaczyńskim: skąd jego niechęć do Niemiec? Ta jedna podróż mogła mieć znaczenie

Czy Jarosław Kaczyński ma jakieś wyniesione z okresu PRL atawizmy? Gdzie szukać przyczyn antyniemieckiej fobii prezesa?

Marcin Zaremba
14.10.2025
null
Społeczeństwo

OnlyFans: zdalne porno. Coraz więcej Polek chce tu zarabiać. „Przecież tak robią wszyscy”

OnlyFans to portal, na którym królują erotyka i porno, jednak teraz zakładają na nim konta popularne influencerki, które do tej pory nie miały nic wspólnego z branżą 18+. Coraz częściej także z Polski.

Agnieszka Sowa
07.10.2025
null
Społeczeństwo

Sara, reporterka z Sejmu. Ta historia mogłaby być materiałem na horror

W sądzie, prócz aktu oskarżenia wobec nauczycieli i rodziców, jest też wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich.

Martyna Bunda
13.10.2025
null
Kraj

Sprawa Nord Stream: wyrok albo medal. Czy Wołodymyr Ż. naprawdę był na jachcie Andromeda?

Ukrainiec siedzi w polskim areszcie, podejrzewany o wysadzenie gazociągu Nord Stream. Czy Wołodymyr Ż. naprawdę był na jachcie Andromeda, z którego pokładu dokonano zamachu? A jeśli był, to czy powinien dostać za to wyrok, czy medal?

Violetta Krasnowska, Paweł Reszka z Kijowa
17.10.2025
null
Kraj

Generałowie z telewizji. Co politycy zabałaganili, oni mają wyprostować i uporządkować

W czasie wojennym rośnie rola generałów, którzy coraz częściej goszczą w mediach. Jak wypadają na tle polityków i innych cywilnych ekspertów?

Marek Świerczyński
14.10.2025
null
Kraj

Szymon Hołownia: koniec politycznego show? Błąd za błędem, wszystko robił na odwrót

A więc to koniec kariery mesjasza „antyduopolu”, który pragnął zostać przywódcą narodu. Szymon Hołownia zapowiada odejście z polityki, pozostawiając kłopotliwy spadek w postaci rozbitej partii, od której nadal zależy koalicyjna większość.

Rafał Kalukin
07.10.2025
null
Podkast psychologiczny

Marek Sekielski dla „Polityki”: Gdy alkoholik mówi dzień dobry, kłamie

Okazją do naszej rozmowy są m.in. próby wprowadzania ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Dlaczego uzależnionym często właśnie w nocy najbardziej chce się pić?

Joanna Cieśla
06.10.2025
null
Społeczeństwo

Propagandowe nadymanie żagli. Czy „Dar Młodzieży” zastąpią dwa nowe narodowe statki?

Czy 40-letni „Dar Młodzieży” zostanie zastąpiony przez nowy „narodowy” żaglowiec? Rząd obiecuje nawet dwa żaglowce – za miliard złotych. To absurd – mówią eksperci.

Ryszarda Socha
30.09.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną