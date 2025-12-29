To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

Elon Musk i OnlyFans Dlaczego Elon Musk chce zaszkodzić Unii Europejskiej i czy OnlyFans to ostatnia platforma społecznościowa w internecie – to tylko dwa z wielu tematów, które poruszamy w rozmowie z Sylwią Czubkowską, ekspertką od nowych technologii, Doliny Krzemowej i lobbingu. Pytamy też o rozwój AI. Czy Bielik, polski model językowy, to powód do narodowej dumy? Cały odcinek do wysłuchania na kanale Polskiego demo, wspólnego podkastu POLITYKI i Fundacji im. Batorego.

Niemcy z przodu Niemcy mocno wyprzedziły inne kraje Europy w wydatkach obronnych i inwestują w uzbrojenie przydatne całemu NATO. Za trzy lata mają w rok wydawać tyle, ile cała Unia przewidziała na 40-letni program SAFE. Siła gospodarcza Niemiec ma się przełożyć na militarną, która może być użyta także w obronie Polski. Dlaczego zatem Niemcy to „niewygodny lider”? I dlaczego prymusem nie jest już Polska, choć przeznacza na obronność tyle PKB? Wyjaśnia na polityka.pl Marek Świerczyński, ekspert ds. bezpieczeństwa.

Dyktatorzy od kuchni Jaruzelski chętnie pił kompot, Gomułka lubił mielone z ziemniakami. „Światowi” dyktatorzy miewali większe kulinarne kaprysy, choć wielu z nich przy stole „tęskniło za kuchnią mamusi”, np. za zsiadłym mlekiem. A dlaczego Kim Dzong Un ma nadwagę? O tym wszystkim opowiada w podkaście historycznym POLITYKI Witold Szabłowski, reporter, autor książki „Kucharze dyktatorów”. Gotowanie dla autokratów to był i nadal jest zawód wysokiego ryzyka. Posłuchajcie dlaczego.

Utwory i wytwory Piosenek wytwórni Kutas Records słucha na Spotify ok. 750 tys. osób miesięcznie, na YouTube były odtwarzane prawie 6 mln razy. Rzecz w tym, że to wytwór sztucznej inteligencji. To AI odpowiada za teksty, bity, riffy, wokale i okładki singli, człowiek tylko podpowiada, czego „dzieło” ma dotyczyć i jak brzmieć. Wirtualne listy przebojów podbijają więc „Gejowski wampir”, „Obrzezany Ronin” czy „Don Pedalini”. Mateusz Witczak słucha, cytuje i analizuje ten fenomen na polityka.pl.

Jak wytresować umysł Emocje można, a nawet warto kontrolować i regulować – przekonuje dr Alicja Puścian, neurobiolożka i psycholożka, która od kilku miesięcy zarządza Laboratorium Neuroekonomii w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspertkę gościmy w podkaście psychologicznym POLITYKI. Wyjaśniamy, jak działa mózg, dlaczego agresja bywa (niestety) przyjemna i jak spisywanie tego, co czujemy, wspiera nasz rozwój. W sam raz na nowy rok.