To jeszcze nie koniec

Gorąco na Grenlandii Czy wojna wewnątrz NATO wciąż jest „nie do pomyślenia”? Marek Świerczyński, ekspert ds. bezpieczeństwa, analizuje na polityka.pl sytuację wokół Grenlandii. Na lotnisku w Nuuk wylądowało kilka Herculesów C-130, największych samolotów transportowych duńskich sił powietrznych. Wsparcie zbrojne obiecały Niemcy, Francja, Szwecja, Norwegia. Na razie spór toczy się na niwie dyplomatycznej, ale w kulisach liderzy wszystkich stron nerwowo zapalają papierosy, rozważając najgorsze scenariusze.

Weta nie będzie? W lutym trafi do Sejmu ustawa „o osobie najbliższej”, rodzimym odpowiedniku związków partnerskich. Katarzyna Kotula, odpowiedzialna za projekt i firmująca swoim nazwiskiem całą tę dwuletnią batalię, gości w „Polskim demo”, wspólnym podkaście POLITYKI i Fundacji Batorego. Objaśnia, co pary zyskają w praktyce, co w projekcie się znalazło, a na co w koalicji długo zgody nie będzie. Wygłasza też apel do prezydenta Nawrockiego. Jak twierdzi, tę ustawę trudno będzie zawetować. Czas pokaże.

Trauma jest modna W najnowszym odcinku podkastu psychologicznego POLITYKI pada wiele modnych słów, jak „trauma” i „parentyfikacja”. O to, co naprawdę znaczą, pytamy Martę Niedźwiecką, psycholożkę, terapeutkę, autorkę podkastu „O zmierzchu” i książek ukazujących się pod tym samym tytułem. W zajmującej rozmowie tłumaczy m.in., że rodzic w depresji bywa trudniejszym kryzysem do przebrnięcia – również dla dziecka – niż diagnoza onkologiczna mamy czy taty. Podsuwamy też dużo cennych wskazówek.

O kobietach PRL bez nostalgii Zwykle patrzymy na pozycję kobiet w PRL przez pryzmat wspomnień, propagandowych haseł równościowych w stylu „kobiety na traktory” i zdjęć słynnych murarek. A jednak PRL najlepiej widać nie w wielkich hasłach, tylko w drobiazgach. O nich rozmawiamy w „Polityce o historii”, a naszym przewodnikiem jest prof. Błażej Brzostek, autor książki „Życie codzienne kobiet w PRL-u”. Nie zajmują nas „plany pięcioletnie”, tylko plany dnia, codzienność kobiet, ich samotność, ale i zaradność.

Gdzie się podziały nasze karbony W podkaście „Rowery, nie bajki” Juliusza Ćwielucha tym razem wątek techniczny, fanom jednośladów na pewno bliski. Historia produkcji ram karbonowych w Polsce jest fascynująca. Słynny Kross jednak się z nich wycofał – dlaczego? Kulisy odsłania Stanisław Pyrka, który kiedyś w Krossie pracował, a dziś jest częścią firmy 6P Composites. Do studia POLITYKI przyniósł sporo rekwizytów – do zobaczenia na naszym YouTube. „Doktoraty będą kiedyś o tym pisać”, zachęca Juliusz Ćwieluch.