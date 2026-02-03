To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

Czy Trump ma tajny plan? W co tak naprawdę gra Donald Trump? W „Polskim demo”, podkaście POLITYKI i Fundacji Batorego, stara się to objaśnić Eugeniusz Smolar, dziennikarz, członek Centrum Stosunków Międzynarodowych, były dyrektor polskiej sekcji BBC. Nasz gość podpowiada, które amerykańskie dokumenty należy teraz studiować – i nie chodzi o głośną strategię bezpieczeństwa narodowego. Gdzie indziej warto szukać rozwiązania zagadki. Ale o tym więcej w naszej rozmowie: do sprawdzenia na polityka.pl i YouTube.

Czy Nipah wywoła kolejną pandemię? W mediach głośno o wirusie Nipah, który w krajach Azji Południowo-Wschodniej doprowadził do zaostrzenia kontroli sanitarnych na lotniskach. To efekt pojedynczych przypadków zakażeń w Indiach. Czy w tej sytuacji światu grozi powtórka z pandemii Covid-19? Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na polityka.pl tłumaczy, co to za wirus i czy są powody do paniki.

Jak przestać scrollować? Dzieci są przyspawane do smartfonów. Ale dorośli też nie zawsze wiedzą, jak się od nich odkleić. Jakiś rodzaj cyfrowej higieny przysłużyłby się wszystkim. O tym, jak o nią zadbać, rozmawiamy z Łukaszem Polikowskim, psychologiem, popularyzatorem nauki, znanym w sieci jako „Człowiek absurdalny”. Ustalamy, czy mózg może zgnić od patrzenia w ekran (oczywiście nie dosłownie) i dlaczego scrollowanie to najgorsza forma odpoczywania.

Bez owijania w lycrę Zorganizowaliśmy w studiu POLITYKI mały okrągły stół, przy którym zasiedli polscy twórcy ubrań kolarskich. „Branża jest na tyle mała, że niemal połowę przedstawicieli tego rynku udało się za jednym zamachem zaprosić do podkastu”, zachęca Juliusz Ćwieluch. Z rozmowy dowiecie się m.in., jak się prowadzi taki biznes i z czego się szyje. No i przede wszystkim: dlaczego jest tak drogo?

Bunt mamy we krwi Przy okrągłym stole w studiu POLITYKI zebrali się też niedawno znakomici historycy: profesorowie Andrzej Friszke, Rafał Wnuk i Marcin Zaremba. A punktem wyjścia do dyskusji była książka „Powstańcy. Marzyciele i realiści” Mirosława Maciorowskiego. Rozmawiamy o polskich buntach, pospolitych ruszeniach i powstaniach. Obalamy mity i obiegowe opinie, ustalając, czy Polacy mają w sobie gen oporu czy może raczej gen szaleństwa.