Miesięcznik popularnonaukowy „Wiedza i Życie” ma 100 lat

Do sprzedaży trafił właśnie jubileuszowy numer „Wiedzy i Życia”, wraz z którym pismo obchodzi swoje 100-lecie obecności na polskim rynku prasowym.

Miesięcznik od wieku upowszechnia i popularyzuje zdobycze nauki, wspiera racjonalne myślenie i tłumaczy otaczający nas świat, publikuje teksty oparte na rzetelnej wiedzy ekspertów i specjalistów różnorodnych dziedzin i dyscyplin naukowych: od m.in.: astronomii i astrofizyki przez biologię i biochemią, a na medycynie i technologii kończąc. Wśród autorów miesięcznika są uznani naukowcy i wybitni uczeni oraz najlepsi w kraju dziennikarze popularyzujący naukę. Tytuł po raz pierwszy ukazał się we wrześniu 1910 r. w Wilnie jako jednodniówka zainicjowana przez Tadeusza Rechniewskiego – działacza społecznego i popularyzatora wiedzy. Ideą pisma było zbliżenie „ludzi wiedzy” i „ludzi pracy życiowej” oraz upowszechnianie rzetelnej informacji naukowej wśród szerokich kręgów społeczeństwa. Właściwy miesięcznik zadebiutował w marcu 1926 r. pod redakcją Janusza Jędrzejewicza, założyciela Powszechnego Uniwersytetu Korespondencyjnego, matematyka i piłsudczyka. Był bogato ilustrowanym pismem o ambitnym, a zarazem przystępnym charakterze, adresowanym do samouków i wszystkich zainteresowanych rozwojem intelektualnym. Publikowano teksty z zakresu przyrody, medycyny, techniki, historii i kultury, relacje z odkryć naukowych oraz praktyczne porady. Już w 1927 r. sprzedaż sięgała blisko 100 tys. egzemplarzy, a pismo docierało także do Polonii w Europie i Ameryce. Współpracowali z nim wybitni naukowcy i popularyzatorzy, a redakcja konsekwentnie unikała taniej sensacji, stawiając na rzetelność i wysoki poziom merytoryczny.

Pod koniec lat 20. wydawanie tytułu przejął Związek Nauczycielstwa Polskiego, co stopniowo przesunęło profil pisma w stronę humanistyki i problematyki oświatowej. W latach 30. nadal pojawiały się teksty z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, jednak coraz wyraźniej dominowały zagadnienia kultury i życia społecznego. Część publikacji z tego okresu, zwłaszcza dotyczących literatury czy obyczajowości, odzwierciedlała ówczesne stereotypy i język epoki. Po wojnie „Wiedza i Życie” znalazła się pod auspicjami instytucji związanych z systemem oświaty PRL. W początkach lat 50. widoczna była silna presja ideologiczna, a na łamach pojawiały się teksty propagandowe. Jednocześnie publikowano artykuły z zakresu biologii, astronomii, techniki czy medycyny, dokumentujące ówczesne wyobrażenia o postępie – od wizji atomowych lokomotyw po pierwsze próby przesyłania obrazu na odległość. W latach 60. nadal dominowały tematy humanistyczne, choć pismo podejmowało również zagadnienia naukowe i techniczne. Pojawiały się teksty o nowych technologiach, medycynie czy odkryciach geograficznych, ale także artykuły odzwierciedlające charakterystyczne dla epoki obawy społeczne, m.in. dotyczące wpływu mediów na młodzież. W latach 70. „Wiedza i Życie” stopniowo wracała do bardziej zrównoważonego, interdyscyplinarnego profilu. Publikowano materiały o biologii molekularnej, archeologii, telekomunikacji satelitarnej, ochronie zabytków czy problemach demograficznych świata.