To jeszcze nie koniec

Wszystko o wojnie z Iranem O amerykańsko-izraelskiej operacji w Iranie piszemy szeroko na polityka.pl. Marek Świerczyński sprawdził arsenał Teheranu. Tomasz Zalewski bada nastroje w USA. Michał i Jacek Fiszerowie analizują, jak wojna na Bliskim Wschodzie może wpłynąć na wojnę za naszą wschodnią granicą. Agnieszka Zagner opisuje, co się dzieje w tych dniach w Izraelu i tutejszych schronach. Sytuacja jest dynamiczna, więc ciąg dalszy nastąpi.

Czy AI użyłaby broni atomowej? Prof. Kenneth Payne z King’s College London przeprowadził eksperyment, w którym trzy popularne modele sztucznej inteligencji – GPT-5.2, Claude Sonnet 4 oraz Gemini 3 Flash – wcieliły się w role liderów mocarstw nuklearnych. Jak rozwiązywałyby konflikty? „Wyniki okazały się mocno niepokojące”, zauważa Marcin Rotkiewicz. Żaden z algorytmów nie wybrał opcji ustępstwa ani kapitulacji. Wprost przeciwnie. Mroczne szczegóły na polityka.pl.

Najwięksi awanturnicy świata „Do dziś zachodnie służby nie wiedzą jednego: kiedy Putin zdecydował o ataku na Ukrainę” – mówi Agnieszka Lichnerowicz, współgospodyni podkastu „Świat na zakręcie” poświęconego geopolityce i tarciom międzynarodowym. Razem z Mateuszem Mazzinim snują rozważania o wojnie wchodzącej w piąty rok (skończy się za naszego życia?), ale też o NATO, Iranie i największym awanturniku świata, czyli Donaldzie Trumpie. Nowe odcinki co poniedziałek o godz. 19.

Czyja Grenlandia? Donald Trump miał (ma?) chrapkę na Grenlandię. W jego narracji wyspa jawi się jako pusta plansza: magazyn surowców, punkt strategiczny, teren do przejęcia. „Tyle że to złudzenie. Grenlandia nigdy nie była pusta”, wyjaśnia Agnieszka Krzemińska, a o szczegóły wypytuje prof. Jakuba Morawca, badacza średniowiecznej Skandynawii i sag nordyckich z Uniwersytetu Śląskiego. Ustalamy, kto tu był kolonizatorem, a kto emigrantem i komu wyspa tak naprawdę się należy.

O rowerach dyplomatycznie Dlaczego w Holandii jeździ się bez kasków, a mimo to wszyscy czują się bezpiecznie? Pytamy u źródła. W podkaście „Rowery, nie bajki” Juliusz Ćwieluch gości ambasadora Królestwa Niderlandów Jennesa de Mola, który w Polsce nie rusza się bez kasku i dyplomatycznie wyjaśnia dlaczego. Jest coś, co oba kraje łączy – plaga rowerowych kradzieży. Fanów jednośladów nie zniechęca to ani tu, ani tam. Więcej na YouTube i polityka.pl.