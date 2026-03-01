Przejdź do treści
1 marca 2026
Świat

Lew zagłuszył furię o poranku. Iran broni się sam, na Rosję i Chiny nie może na serio liczyć

28 lutego 2026 r. Forum
Donald Trump długo straszył Iran wielką amerykańską armadą, ale w pierwszych godzinach do boju ruszyło głównie izraelskie lotnictwo. Amerykańskie bombowce strategiczne mogą się jednak nad Iranem pojawić w kolejnych falach nalotów.

Wielka armada Trumpa, od tygodni zapowiadana jako główny oręż ataku na Iran, odegrała w sobotę prawdopodobnie drugorzędną rolę. Na cele w Iranie poleciały, oczywiście z pokładów niszczycieli, pociski manewrujące Tomahawk (na filmie zarejestrowano jedną z salw liczącą aż 21 pocisków). Jednak w pierwszym dniu akcji bezpośrednie zaangażowanie lotnictwa pokładowego z lotniskowca USS Abraham Lincoln (przebywającego gdzieś na Morzu Arabskim) czy USS Gerald Ford (na Morzu Śródziemnym u wybrzeży Lewantu) pozostaje ograniczone.

Być może to kwestia ochrony operacyjnej, bo sam prezydent Trump zapowiadał wymierzone w Iran działania sił USA i Izraela, a nie ma wątpliwości, że miał na myśli pokładowe lotnictwo morskie i odpalane z okrętów pociski dalekiego zasięgu. Odnotowany w mediach, choć niepotwierdzony przez U.S. Navy, został za to atak w przeciwną stronę. Lotniskowiec USS Abraham Lincoln miał być zaatakowany przez irańską rakietę lub drony. Brak dokładnego potwierdzenia jest częścią „mgły wojny”, która w naturalny i spodziewany sposób zapanowała nad izraelsko-amerykańską operacją.

Na razie mało o niej wiemy, powinniśmy się do tego przyzwyczaić i nie wyciągać zbyt daleko idących wniosków z fragmentarycznych danych docierających kontrolowanymi kanałami państwowymi lub trudnymi do weryfikacji kanałami prywatnymi, o niejasnej wiarygodności. Na wielki głód informacji na razie odpowiada wielki post.

Główny ciężar wziął Izrael

Co ciekawe, nie ma do tej pory żadnego potwierdzenia, by w pierwszej fazie operacji nad Iranem pojawiły się amerykańskie bombowce.

Od 2015 r. analityk ds. bezpieczeństwa Polityki Insight, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Specjalizuje się w polskiej polityce obronnej i zbrojeniowej, relacjach transatlantyckich w wymiarze bezpieczeństwa i NATO, konfliktach i rywalizacji globalnej. Autor ponad 1000 tekstów analitycznych i setek artykułów publikowanych na portalu Polityka.pl i w tygodniku „Polityka”. Gość licznych podkastów. Uczestnik konferencji, seminariów i paneli organizowanych przez uznane ośrodki analityczne: CEPA, German Marshall Fund, Atlantic Council, PISM, Ośrodek Studiów Wschodnich. Moderator na konferencjach Warsaw Security Forum, Defence 24 Days, Impact, Krynica Forum. Wcześniej dziennikarz m.in. BBC World Service, RMF FM, TVP, TVN24. Interesuje się historią, archeologią, zabytkami i turystyką.
