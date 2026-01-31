Przejdź do treści
31 stycznia 2026
Świat

Cienie nad Iranem. Trump gromadzi „zabójczą armadę” do bitwy. Ale Teheran to nie Caracas

Protest zwolenników Hezbollahu Protest zwolenników Hezbollahu Anwar Amro / East News
Najpierw pojawią się „niewidzialne” bombowce, potem równie trudne do namierzenia pociski manewrujące i drony. Amerykański arsenał jest przygotowany na drugie starcie z Iranem, ale przygotowany może też być Iran. Czy Donald Trump jest gotowy na coś więcej niż nalot?

Gdy padnie sygnał do ataku, pierwsze przebudzą się czarne „Duchy”. Wolno wypełzną z hangarów położonej w sercu USA bazy i majestatycznie odlecą w nieznane. Mają globalny zasięg, wyznaczony tylko wytrzymałością dwuosobowej załogi i techniczną sprawnością maszyn, dlatego kierunek lotu nie ma większego znaczenia, byle zgadzał się cel, a po drodze dyżurowały latające tankowce.

Najdłuższy odnotowany lot bombowców B-2 Spirit liczył 44 godziny, ale ponoć piloci są w stanie spędzić w powietrzu i trzy doby. Te samoloty, mimo ponad 30 lat w służbie, nadal są ikoną: kształtem, rolą i możliwościami niepodobne do innych. Gdy Ameryka idzie na wojnę, są na pierwszej linii, bo po to właśnie zostały zbudowane, by działać z zaskoczenia i bez kompromisów. Całkiem niedawno były już nad Iranem i zaliczyły celne trafienia, a zdaniem prezydenta Donalda Trumpa – „fenomenalny, historyczny, bezprzykładny sukces”.

Nie mogło być inaczej: wszystko, co robi Trump, jest w jego ocenie wyjątkowe i przełomowe, a on sam powtarza, że stworzył potęgę amerykańskich sił zbrojnych, jeśli nie w poprzedniej kadencji, to w minionym roku. Dlatego gdy zdecyduje się jeszcze raz uderzyć, wyśle „Duchy” ponownie. Start będzie dobrany tak, by nad cel nadleciały nocą, w swoim naturalnym środowisku. Ale nawet w dzień byłyby trudno zauważalne z racji cech budowy. O tym, że zostały użyte, świadczą najczęściej już wybuchy na ziemi, nie wiadomo skąd.

Marek Świerczyński, Polityka Insight

Marek Świerczyński, Polityka Insight

Od 2015 r. analityk ds. bezpieczeństwa Polityki Insight, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Specjalizuje się w polskiej polityce obronnej i zbrojeniowej, relacjach transatlantyckich w wymiarze bezpieczeństwa i NATO, konfliktach i rywalizacji globalnej. Autor ponad 1000 tekstów analitycznych i setek artykułów publikowanych na portalu Polityka.pl i w tygodniku „Polityka”. Gość licznych podkastów. Uczestnik konferencji, seminariów i paneli organizowanych przez uznane ośrodki analityczne: CEPA, German Marshall Fund, Atlantic Council, PISM, Ośrodek Studiów Wschodnich. Moderator na konferencjach Warsaw Security Forum, Defence 24 Days, Impact, Krynica Forum. Wcześniej dziennikarz m.in. BBC World Service, RMF FM, TVP, TVN24. Interesuje się historią, archeologią, zabytkami i turystyką.
