Łukasz Wójcik
20 stycznia 2026
Świat

Zemsta za zemstę

Ajatollahowie się mszczą, irańska sprężyna przemocy jest nakręcona mocno. Jak to się skończy?

W wielu miastach Iranu mieszkańcy szturmowali kostnice, by odzyskać ciała bliskich. Na zdjęciu: jedna z kostnic w Teheranie W wielu miastach Iranu mieszkańcy szturmowali kostnice, by odzyskać ciała bliskich. Na zdjęciu: jedna z kostnic w Teheranie Akasbashi/SIPA/SIPA / East News
Irański reżim znów zaszokował przemocą na ulicach. I liczy na to, że opozycja odpowie tym samym. Tylko niekończąca się zemsta jest w stanie utrzymać ajatollahów u władzy.

Vahid słyszy zgrzyt protezy i rozpoznaje swojego kata. Kilka lat wcześniej przyłączył się do strajku, po tym jak długo nie otrzymywał wypłaty. Został złapany przez policję i zamknięty w owianym złą sławą teherańskim więzieniu Evin. Tam spotkał Eghbala, rosłego oficera śledczego z nożną protezą, który przez wiele dni zadawał mu wyszukany ból. Teraz Eghbal leży związany w dostawczaku Vahida, który planuje zemstę – swojego oprawcę, który zniszczył mu zdrowie i złamał życie, chce wywieźć na pustynię i tam zakopać żywcem.

Tak zaczyna się nagrodzony w zeszłym roku Złotą Palmą film „To był zwykły przypadek” Jafara Panahiego, irańskiego reżysera, który sam dwukrotnie siedział w Evin. Ta tylko z pozoru tragikomedia, która wkrótce trafi do polskich kin, to opowieść o spirali przemocy – o „irańskiej krwi, która nigdy nie zasycha”, jak mówi jeden z bohaterów filmu. O łatwości zemsty, szczególnie w sytuacji, gdy twój prześladowca – nie tyle oficer Eghbal, ile po prostu irański reżim – niszczy ci życie. Tu nie ma przypadku. Panahi opowiada o dramacie Iranu, który w ostatnich dniach znów dał o sobie znać.

W Iranie każdy bunt jest polityczny

Gdy zamykaliśmy ten numer „Polityki”, antyrządowe protesty przygasały. Tak przynajmniej wynikało ze szczątkowych przekazów płynących z kraju odciętego przez władze od świata – bez internetu, z utrudnioną komunikacją telefoniczną, za to z nielicznymi i nielegalnymi Starlinkami. Nie sposób sporządzić dokładnego bilansu ostatnich trzech tygodni, ale niezależne źródła podają, że w wyniku starć z siłami rządowymi – tymi umundurowanymi i opłacanymi bojówkami – zginęło co najmniej 2,5 tys. demonstrantów, według niektórych ponad 10 tys.

Zaczęło się w ostatnich dnia grudnia, gdy swoje kramy pozamykali drobni kupcy na teherańskim Wielkim Bazarze.

Kierownik działu zagranicznego „Polityki”. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN. Studiował również w Ankarze. Badawczo i publicystycznie zajmuje się problematyką turecką i bliskowschodnią. Odpowiadał za działy zagraniczne w „Przekroju” i „Wprost”.
