To jeszcze nie koniec

Co znaczy „pisać ładnie” Dorota Masłowska czyta ostatnio niewiele, bo ogląda „Kuchenne rewolucje”. Znalazła jednak czas, by opowiedzieć nam o wpływie literatury na jej własne pisanie i o autorze, który ją zachwycił, czyli Denisie Johnsonie, i o jego powieści „Anioły”. Książka znalazła się na szczycie zestawienia POLITYKI za 2025 r. Rozmawiamy też o buncie i ciszy, a także o tym, co to znaczy „pisać ładnie”. Podkast „Polityka o książkach” prowadzi Justyna Sobolewska.

Olbrychski o Wajdzie O wieloletniej przyjaźni z Andrzejem Wajdą, spotkaniach na planie i poza nim Daniel Olbrychski opowiada Januszowi Wróblewskiemu. – Miałem niebywałe szczęście, że Andrzej Wajda zwrócił na mnie uwagę w tak młodym wieku – wspomina. – Byłem na pierwszym roku studiów, miałem 19 lat. Wajda miał to, co aktorom jest w kinie najpotrzebniejsze, ciekawość i umiejętność wzruszenia widza, był też najbardziej wnikliwym krytykiem – przypomina Olbrychski. Nowe odcinki podkastu „Kultura na weekend” w każdy piątkowy poranek na polityka.pl i YouTube.

Iran, Gaza, Ukraina Z prof. Agnieszką Bieńczyk-Missalą z Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy o ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran, sytuacji w Strefie Gazy i Ukrainie. Sięgamy także do polskich przykładów, jak sytuacja na granicy polsko-białoruskiej czy śmierć Igora Stachowiaka na wrocławskim komisariacie. Prof. Bieńczyk-Missala od lat zajmuje się prawami człowieka i ich ochroną. W podkaście „Polskie demo” pytania zadają Krzysztof Izdebski i Michał Tomasik.

Teraz Modżtaba Co to za fikołek historii! Przecieki o tym, że następnym najwyższym przywódcą Iranu będzie syn Chameneiego Modżtaba, okazały się więcej niż prawdopodobne. Modżtaba Chamenei od lat był szarą eminencją dworu ojca. A Donald Trump nie powinien wybrzydzać. Gorzej z Irańczykami – ocenia na polityka.pl Łukasz Wójcik.

W wojennej pułapce Niemal każdy Palestyńczyk mówi to samo: to nie nasza wojna, znaleźliśmy się w pułapce między jednymi a drugimi. Kolejna wojna jest następnym ciosem dla ledwie wiążących koniec z końcem sklepikarzy na Starym Mieście w Jerozolimie. Podobnie w Ramallah na Zachodnim Brzegu. W mieście nie ma schronów ani systemu ostrzegania przed rakietami. Korespondencja Agnieszki Zagner z Jerozolimy i Ramallah na polityka.pl.