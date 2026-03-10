Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja
10 marca 2026
O Polityce

To jeszcze nie koniec

10 marca 2026
Justyna Sobolewska i Dorota Masłowska Justyna Sobolewska i Dorota Masłowska Leszek Zych / Polityka
24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

Co znaczy „pisać ładnie”

Dorota Masłowska czyta ostatnio niewiele, bo ogląda „Kuchenne rewolucje”. Znalazła jednak czas, by opowiedzieć nam o wpływie literatury na jej własne pisanie i o autorze, który ją zachwycił, czyli Denisie Johnsonie, i o jego powieści „Anioły”. Książka znalazła się na szczycie zestawienia POLITYKI za 2025 r. Rozmawiamy też o buncie i ciszy, a także o tym, co to znaczy „pisać ładnie”. Podkast „Polityka o książkach” prowadzi Justyna Sobolewska.

Janusz Wróblewski i Daniel OlbrychskiLeszek Zych/PolitykaJanusz Wróblewski i Daniel Olbrychski

Olbrychski o Wajdzie

O wieloletniej przyjaźni z Andrzejem Wajdą, spotkaniach na planie i poza nim Daniel Olbrychski opowiada Januszowi Wróblewskiemu. Miałem niebywałe szczęście, że Andrzej Wajda zwrócił na mnie uwagę w tak młodym wieku – wspomina. – Byłem na pierwszym roku studiów, miałem 19 lat. Wajda miał to, co aktorom jest w kinie najpotrzebniejsze, ciekawość i umiejętność wzruszenia widza, był też najbardziej wnikliwym krytykiem – przypomina Olbrychski. Nowe odcinki podkastu „Kultura na weekend” w każdy piątkowy poranek na polityka.pl i YouTube.

Prof. Agnieszka Bieńczyk-Missala oraz Krzysztof Izdebski i Michał Tomasik.Leszek Zych/PolitykaProf. Agnieszka Bieńczyk-Missala oraz Krzysztof Izdebski i Michał Tomasik.

Iran, Gaza, Ukraina

Z prof. Agnieszką Bieńczyk-Missalą z Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy o ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran, sytuacji w Strefie Gazy i Ukrainie. Sięgamy także do polskich przykładów, jak sytuacja na granicy polsko-białoruskiej czy śmierć Igora Stachowiaka na wrocławskim komisariacie. Prof. Bieńczyk-Missala od lat zajmuje się prawami człowieka i ich ochroną. W podkaście „Polskie demo” pytania zadają Krzysztof Izdebski i Michał Tomasik.

Nowy przywódca Iranu.ShutterstockNowy przywódca Iranu.

Teraz Modżtaba

Co to za fikołek historii! Przecieki o tym, że następnym najwyższym przywódcą Iranu będzie syn Chameneiego Modżtaba, okazały się więcej niż prawdopodobne. Modżtaba Chamenei od lat był szarą eminencją dworu ojca. A Donald Trump nie powinien wybrzydzać. Gorzej z Irańczykami – ocenia na polityka.pl Łukasz Wójcik.

Kolejna wojna ciosem dla Palestyńczyków.Agnieszka Zagner/PolitykaKolejna wojna ciosem dla Palestyńczyków.

W wojennej pułapce

Niemal każdy Palestyńczyk mówi to samo: to nie nasza wojna, znaleźliśmy się w pułapce między jednymi a drugimi. Kolejna wojna jest następnym ciosem dla ledwie wiążących koniec z końcem sklepikarzy na Starym Mieście w Jerozolimie. Podobnie w Ramallah na Zachodnim Brzegu. W mieście nie ma schronów ani systemu ostrzegania przed rakietami. Korespondencja Agnieszki Zagner z Jerozolimy i Ramallah na polityka.pl.

Polityka 11.2026 (3555) z dnia 10.03.2026; To jeszcze nie koniec; s. 98

Redakcja

Reklama
Reklama