„Mogę co najwyżej schować się pod łóżkiem”. Palestyńczycy płacą za wojnę USA i Izraela z Iranem

Na Zachodnim Brzegu nie ma ani systemu ostrzegania, ani schronów. Palestyńczycy obserwują tę nie swoją wojnę z rezygnacją. – Znaleźliśmy się w pułapce między jednymi a drugimi – mówią.

Każdy piątek w Jerozolimie jest dniem szczególnym, a piątek w czasie ramadanu czymś naprawdę wyjątkowym. Zwykle na modlitwy na Wzgórzu Świątynnym tego dnia przychodzą dziesiątki tysięcy osób. Nietrudno o iskrę, zwłaszcza wieczorem, kiedy w kierunku Ściany Płaczu idą religijni Żydzi na powitanie szabatu. W piątki w czasie ramadanu policja postawiona jest w stan najwyższej gotowości, a patrole, zwykle kilkuosobowe, wzmacniane są do siedmiu, ośmiu uzbrojonych po zęby funkcjonariuszy. Jeszcze rok temu w czasie ramadanu było normalnie. Mimo trwającej wojny w Strefie Gazy zarówno muzułmanie, jak i Żydzi mieli swobodny dostęp do swoich świętych miejsc. Obyło się bez poważniejszych incydentów.

Rakietą w Kopułę

W tym roku sytuacja jest bardziej skomplikowana. Dokładnie tydzień temu izraelskie i amerykańskie siły rozpoczęły bombardowania w Iranie, co wywołało natychmiastową reakcję Teheranu. W kierunku Izraela oraz amerykańskich baz na Bliskim Wschodzie (i nie tylko) lecą rakiety i drony, także w kierunku Jerozolimy, gdzie mieszka ok. 370 tys. izraelskich Arabów, czy – jak sami mówią – Palestyńczyków. I to tu znajduje się trzecie po Mekce i Medynie najważniejsze dla muzułmanów miejsce na świecie, czyli Kopuła na Skale, skąd w nocną podróż do Nieba miał udać się prorok Mahomet.

Od tygodnia nie ma w zasadzie dnia czy nocy, by w Jerozolimie nie rozlegały się alarmy. Już drugiego dnia wojny zaledwie kilkaset metrów od murów Starego Miasta i Wzgórza Świątynnego, na którym znajduje się Kopuła na Skale, spadła część irańskiej rakiety. Trudno sobie nawet wyobrazić, co by było, gdyby uderzyła w słynną złotą kopułę lub pobliski Meczet Al-Aksa. – Palestyńczycy o tym nie wiedzą, te informacje nie przedostają się do opinii publicznej. A nawet jeśli część ludzi przeczyta o tym w zagranicznych mediach, to nie chcą wierzyć w te informacje – mówi znajomy Palestyńczyk, chrześcijanin.

Jego słowa potwierdza Abu Omar ze Starego Miasta w Jerozolimie: – A skąd mamy wiedzieć, że to na pewno była irańska rakieta? Może Izraelczycy specjalnie chcą wywołać chaos, niszcząc nasze święte miejsce? Nie ufam żadnym politykom, ani naszym, ani irańskim, a już na pewno nie Netanjahu czy Trumpowi.

W pierwszy piątek wojny izraelska policja zamknęła wszystkie bramy prowadzące na Stare Miasto, przepuszczano jedynie mieszkańców. – Wojna, nie wejdziesz – rzucił mi młody funkcjonariusz. Odpowiadam, że przecież dwa dni temu też była wojna i było otwarte. – Co ci poradzę? – mówi z uśmiechem. Bramy zostały otwarte dopiero w sobotę po południu.

Palestyńczykom nie jest jednak do śmiechu. Niemal każdy mówi to samo: to nie nasza wojna, znaleźliśmy się w pułapce między jednymi a drugimi. Kolejna wojna jest kolejnym ciosem dla ledwie wiążących koniec z końcem sklepikarzy na Starym Mieście. Najpierw covid, potem wojna w Gazie, zeszłoroczna wojna z Iranem, teraz kolejna. To odstrasza turystów, czyli klientów. W związku z wojną w Jerozolimie nakazano zamknięcie miejsc, które nie są krytyczne z punktu widzenia mieszkańców. Otwarte są głównie punkty gastronomiczne, sklepy spożywcze i apteki, ale o ile w zachodniej części miasta można natknąć się na otwarte sklepy z odzieżą czy butami, o tyle na Starym Mieście pracują tylko piekarze, sprzedawcy przypraw i aptekarze.

– Nie mają wyjścia – dodaje Abu Omar, który sam od kilkudziesięciu lat prowadzi kawiarenkę na Via Dolorosa. – Normalnie w czasie ramadanu wszystko jest otwarte, jest wielu klientów, ale w tym roku wszystko znowu się posypało.