Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Katarzyna Tubylewicz ze Sztokholmu
Katarzyna Tubylewicz ze Sztokholmu
3 lutego 2026
Świat

Zbrodnia w Bullerbyn

Zbrodnie w Bullerbyn. Szwecją wstrząsają zabójstwa dokonane przez pacjentów psychiatrycznych

3 lutego 2026
Reforma szwedzkiej psychiatrii polega głównie na jej deinstytucjonalizacji, czyli odejściu od leczenia w dużych szpitalach psychiatrycznych na rzecz opieki środowiskowej. Reforma szwedzkiej psychiatrii polega głównie na jej deinstytucjonalizacji, czyli odejściu od leczenia w dużych szpitalach psychiatrycznych na rzecz opieki środowiskowej. Shutterstock
Szwecja debatuje nad serią zabójstw dokonanych przez pacjentów psychiatrycznych, których prawo zabrania izolować. I którym prawo pozwala zniknąć.
Toczy się dyskusja, kto jest winny temu, że osoby, które mogą zagrażać otoczeniu, nie są od niego izolowane.Shutterstock Toczy się dyskusja, kto jest winny temu, że osoby, które mogą zagrażać otoczeniu, nie są od niego izolowane.

W tym roku święta upłynęły w Szwecji pod znakiem makabrycznej przemocy względem kobiet. Społeczeństwo od dłuższego czasu było karmione przez media i polityków mantrą o tym, że zło to inni, czyli gangsterzy o imigranckich korzeniach – wystarczy ich deportować i będzie Bullerbyn. Tym razem jednak potworami okazali się rodowici Szwedzi, na pierwszy rzut oka raczej potencjalne ofiary niż sprawcy. A obrazu dopełnia fakt, że do zła przyczyniły się reformy państwa szwedzkiego, które miały przynieść dobro.

Przed południem pierwszego dnia świąt w raczej nudnej miejscowości Boden na dalekiej północy została zamordowana 55-letnia mieszkanka przytulnego drewnianego domu. 22-letni napastnik skatował też dwie nastoletnie córki kobiety i – co ważne – był to człowiek bez żadnych związków z zamordowaną. Nigdy wcześniej jej nie spotkał. Otworzyła mu drzwi, bo miał kupić od niej jakąś rzecz, którą zamieściła na platformie sprzedaży rzeczy używanych.

Mężczyzna maltretował ją przez wiele godzin, a kiedy w końcu jednej z córek udało się wezwać policję, szwedzcy policjanci, słynący z nienadużywania broni, zastrzelili napastnika na miejscu.

Czytaj też: Zabij, zanim dorośniesz: szwedzkie dzieci w duńskich gangach. Rekrutacja trwa

Zbrodnia nieizolowana

Kim był? Pacjentem psychiatrycznym – jego matka od dawna drżała przed atakami furii syna i błagała odpowiednie instytucje o pomoc. Informowała też, że syn przestał brać antypsychotyczne leki. Szkopuł w tym, że w Szwecji prawie się dziś nie zdarza, żeby osoba chora psychicznie była od otoczenia izolowana. Zresztą odpowiednie placówki od lat nie dysponują już odpowiednimi narzędziami przymusu.

Polityka 6.2026 (3550) z dnia 03.02.2026; Świat; s. 56
Oryginalny tytuł tekstu: "Zbrodnia w Bullerbyn"
Katarzyna Tubylewicz ze Sztokholmu

Katarzyna Tubylewicz ze Sztokholmu

Pisarka, kulturoznawczyni, dziennikarka i tłumaczka literatury szwedzkiej. Autorka cenionych reportaży o współczesnej Szwecji: „Samotny jak Szwed? O ludziach Północy, którzy lubią bywać sami”, „Moraliści. Jak Szwedzi uczą się na błędach i inne historie”, „Szwedzka sztuka kochania. O miłości i seksie na Północy” oraz nie-przewodnika „Sztokholm. Miasto, które tętni ciszą”, „Wolności moja. Książka o poszukiwaniu”. Napisała także kilka powieści: „Własne miejsca”, „Rówieśniczki”, „Ostatnia powieść Marcela” i „Bardzo zimna wiosna” (ta ostatnia książka to kryminał). Pomysłodawczyni i współautorka antologii rozmów o czytelnictwie i jego promocji „Szwecja czyta. Polska czyta”.

Ze szwedzkiego na polski Tubylewicz przełożyła m.in. cztery powieści Majgull Axelsson, głośną trylogię Jonasa Gardella o AIDS w Szwecji „Nigdy nie ocieraj łez bez rękawiczek”, kilka reportaży Macieja Zaremby, nominowany do nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego (także za przekład) reportaż Niklasa Orreniusa „Strzały w Kopenhadze” oraz wielką powieść szwedzkojęzycznego Fina Kjella Westö „Niebo w kolorze siarki”. Prowadzi podkast Morze możliwości. Mieszka w Sztokholmie. Więcej na: www.katarzynatubylewicz.pl.
Reklama