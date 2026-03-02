Przejdź do treści
Marek Świerczyński, Polityka Insight
2 marca 2026
Świat

Strategia dekapitacji. Czy Moskwa i Pekin mogą się bać tego, co dzieje się w Iranie?

2 marca 2026
Niszczyciel rakietowy USS Bulkeley klasy Arleigh Burke wystrzeliwuje pocisk Tomahawk w ramach operacji Epic Fury, 28 lutego 2026 r. Niszczyciel rakietowy USS Bulkeley klasy Arleigh Burke wystrzeliwuje pocisk Tomahawk w ramach operacji Epic Fury, 28 lutego 2026 r. Forum
W połączonej operacji siły izraelsko-amerykańskie wzięły na cel przywódców politycznych i wojskowych Iranu. Oznacza to uderzenie nie tylko w zasoby ekonomiczne i wojskowe, ale w centrum decyzyjne wroga z jego liderami na czele. To ważny sygnał dla innych wrogów USA i NATO.

Znaną wojskowym strategom od setek lat receptą na zwycięstwo jest atakowanie nie tylko wojsk przeciwnika, walczących na danym odcinku frontu, i jego „środka ciężkości” – centrum władzy i siły, często pokrywającego się z politycznym zwierzchnictwem nie tylko nad armią, ale też nad zasobami ekonomicznymi kraju. To podejście mówi o tym, że zamiast machające bronią ręce i nogi, lepiej zaatakować i zniszczyć sterujące nimi głowę, kręgosłup, krwiobieg i system nerwowy – paraliżując lub zabijając przeciwnika na miejscu.

Jest to niejako przeniesienie na wymiar strategiczny reguł walki w bezpośrednim kontakcie. To, że najlepiej celować w głowę i klatkę piersiową, wie każdy dobrze wyszkolony żołnierz w sytuacji starcia bezpośredniego. Dokładnie tak ma się dziać w konflikcie państw. „Głowa” to centrum decyzyjne z przywódcami politycznymi i wojskowymi, a „klatka piersiowa” to administracja, system kierowania i dowodzenia oraz główne arterie zasilające system gospodarczy przeciwnika.

Ekonomiczne wykrwawianie, zwłaszcza w odniesieniu do państwa o solidnych podstawach, może jednak trwać miesiącami i czasem da się je zatamować – co udowadnia choćby wojna Rosji z Ukrainą. Eliminacja przywódcy skuteczniej osłabia system władzy lub na dłużej pozbawia go zdolności do działania, zwłaszcza w systemach autokratycznych. A to pierwszy i konieczny krok do „zmiany reżimu” – rewolty, przewrotu lub transformacji, na korzystnych dla agresora i przez niego dyktowanych warunkach.

Marek Świerczyński, Polityka Insight

Od 2015 r. analityk ds. bezpieczeństwa Polityki Insight, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Specjalizuje się w polskiej polityce obronnej i zbrojeniowej, relacjach transatlantyckich w wymiarze bezpieczeństwa i NATO, konfliktach i rywalizacji globalnej. Autor ponad 1000 tekstów analitycznych i setek artykułów publikowanych na portalu Polityka.pl i w tygodniku „Polityka”. Gość licznych podkastów. Uczestnik konferencji, seminariów i paneli organizowanych przez uznane ośrodki analityczne: CEPA, German Marshall Fund, Atlantic Council, PISM, Ośrodek Studiów Wschodnich. Moderator na konferencjach Warsaw Security Forum, Defence 24 Days, Impact, Krynica Forum. Wcześniej dziennikarz m.in. BBC World Service, RMF FM, TVP, TVN24. Interesuje się historią, archeologią, zabytkami i turystyką.
