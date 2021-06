Powrót do centralistycznej i przemocowej szkoły z PRL?

W projekcie ustawy dotyczącej zmian w prawie oświatowym Ministerstwo Edukacji i Nauki planuje zwiększenie roli kuratorów, którzy będą mogli swobodnie zwalniać dyrektorów.

Co to oznacza dla dzieci, rodziców i nauczycieli? Jak wpłynie to na jakość pracy szkoły, jej autonomię oraz ofertę programową? Rozmowa z Zofią Grudzińską (Fundacja Przestrzeń dla Edukacji oraz ruch Obywatele dla Edukacji), nauczycielką i psycholożką.