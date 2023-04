Referendum lokalne a aktywność obywatelska

Dziś rozmawiamy m.in. o tym, czy referenda lokalne to właściwy instrument do włączenia mieszkańców w procesy decyzyjne?

Senat odrzucił nowelizację ustawy o referendum lokalnym wskazując m. in. na zagrożenia związane z paraliżem władz samorządowych. Ustawa wraca teraz ponownie do Sejmu. Czy referenda lokalne to właściwy instrument do włączenia mieszkańców w procesy decyzyjne? O oczekiwaniach mieszkańców w zakresie wpływu na lokalne sprawy rozmawiają Krzysztof Izdebski i dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.