Jak poprawić jakość rządzenia w Polsce?

Krzysztof Izdebski

Ekspert prawny i polityczny. Specjalizuje się w relacjach między administracją publiczną a obywatelami. Interesuje go dostęp do informacji publicznych i wpływ technologii na funkcjonowanie demokracji. Jest członkiem sieci OECD ds. innowacyjnej partycypacji obywatelskiej, pracuje w Fundacji Stefana Batorego i pisze na temat wolności informacji, administracji publicznej, korupcji czy stosowania algorytmów w relacjach między rządem a obywatelami w Republice Czeskiej, na Węgrzech, Kosowie i w Polsce. „Gazeta Prawna” w 2020 roku umieściła go na liście 50 najbardziej wpływowych polskich prawników.