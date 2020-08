Czekanie na „Teneta”. Kiedy masowo wrócimy do kin?

Czy ludzie przestają się bać chodzenia do kina? Kiedy nastąpi przełom i dlaczego tak ważny był film „Scooby-Doo!”, a będzie – premiera „Teneta” Christophera Nolana.

Kina z powodu pandemii straciły wielomilionową widownię i znalazły się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. Największa na rynku amerykańskim firma zarządzająca multipleksami AMC szacuje straty na pół miliarda dolarów. Czy polskie sieci kinowe przeżywają podobny kryzys? Czy sala kinowa jest bezpiecznym miejscem (i dlaczego bezpieczniejszym niż sala weselna)? Czy Polacy zaczną chodzić do multipleksów, gdy pojawią się w repertuarze długo oczekiwane premiery? Jak to wpłynie na przyszłość kin i całej branży? Czy wszystkie wielkie filmy będą wcześniej wchodzić do dystrybucji w sieci? W podkaście prowadzonym przez Janusza Wróblewskiego rozmawiamy o tym z Tomaszem Jagiełłą, członkiem zarządu Agory i prezesem sieci Helios, największej pod względem obiektów sieci kin w naszym kraju.