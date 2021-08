Solpol i nie tylko. Burzyć czy nie burzyć?

Co zrobić z kontrowersyjnym architektonicznym postmodernizmem? I co nam mówi o dzisiejszej Polsce cała dyskusja wokół wrocławskiego domu handlowego Solpol?

Praktycznie nieczynny od lat wrocławski dom towarowy Solpol stał się ostatnio, po oficjalnej zgodzie na rozbiórkę, bohaterem kultury masowej, szczególnie w jej internetowej odsłonie. Wypada zrobić sobie przed nim selfie, wypada nosić koszulkę z jego wizerunkiem. A przede wszystkim wypada protestować przeciwko jego wyburzeniu, które nieuchronnie nadchodzi. Ale nie brakuje i takich, którzy w reakcji na te manifestacje solidarności pukają się w głowę i przekonują, że kilof i buldożer to najlepsze, co może się przydarzyć temu kontrowersyjnemu budynkowi. Czy Solpol wart jest, by go bronić? Czy postmodernizm, który reprezentuje, wart jest ochrony? Gdzie kończy się współczesność, a zaczyna się dziedzictwo narodowe? O tym wszystkim Piotr Sarzyński w rozmowie z historykami i krytykami architektury Anną Cymer i Jarosławem Trybusiem.