Przewodniki po świecie. 20 nowych ważnych książek

20 książek, które warto przeczytać, żeby zrozumieć dzisiejszy świat w różnych jego aspektach. Co nam mówią ich autorzy? Jakie nurty, jakie tematy są w tym roku najważniejsze?

W niedzielę 5 września ogłosiliśmy listę 20 ważnych książek, które wydają się najlepszymi przewodnikami po różnych zjawiskach współczesnego świata, a wyszły po polsku w ostatnim sezonie. Wybrało je jury w składzie: Małgorzata Rejmer, Michał Sutowski, Tomasz Stawiszyński, Weronika Szczawińska, a także Edwin Bendyk i Justyna Sobolewska (reprezentujący redakcję „Polityki”) oraz Tomasz Plata, kurator miejskiego projektu Plac Defilad i pomysłodawca akcji, nazwanej Międzynarodowym Czytaniem. Bo to zarazem wspólna odpowiedź tygodnika „Polityka” i Teatru Studio na prezydenckie Narodowe Czytanie. „Namawiamy ludzi, żeby czytali książki nie tylko po to, żeby utrwalać swoją przynależność do wspólnoty narodowej, ale żeby czytali, by poznać świat, czegoś się dowiedzieć” – opisuje to Tomasz Plata. Justyna Sobolewska zwraca z kolei uwagę na to, że w większości tytułów przyglądamy się temu, że jest źle – ale są w zestawieniu także książki niosące nadzieję. Oboje opisali i skomentowali dla nas tegoroczne typy w rozmowie z Bartkiem Chacińskim.