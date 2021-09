Międzynarodowe Czytanie. 20 książek na 2021 rok

Trzeci rok z rzędu w ramach akcji Międzynarodowe Czytanie prezentujemy książki istotne, snujące mądrą opowieść o współczesnym świecie. Na liście znów 20 tytułów, które pomogą się odnaleźć w rzeczywistości.

We wrześniu uczniowie wracają do szkół, a w tym roku mierzą się w dodatku z nowym kanonem lektur, opracowanym przez zespół ministra Przemysława Czarnka i budzącym zastrzeżenia ekspertów i nauczycieli. Pierwszy weekend miesiąca to też tradycyjnie akcja Narodowego Czytania pod patronatem polskiego prezydenta – Andrzej Duda w tym roku proponuje powrót do „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Międzynarodowe Czytanie, wspólna akcja Teatru Studio i „Polityki”, to nasza doroczna alternatywna lista lektur dla wprawnego, dojrzałego czytelnika, a mamy nadzieję, że układa się już w nowy, coraz szerszy kanon – zestawienie książek współczesnych i opowiadających o współczesności. Tegoroczna, trzecia edycja plebiscytu to kolejnych 20 tytułów, wydanych w Polsce w ostatnich dwunastu miesiącach, komentujących gorące, aktualne tematy. Pełną listę (niżej w całości) zaprezentowaliśmy 5 września o godz. 19 na placu Defilad przed stołecznym Teatrem Studio. Nie ma na niej książek szeroko komentowanych, przyświecała nam bowiem idea, by wskazać to, co być może przeoczone i mniej znane.

W ramach imprezy na placu Defilad odbyło się ponadto publiczne czytanie sztuki „Bowie w Warszawie” Doroty Masłowskiej oraz pokaz filmu „Autor Solaris” o Stanisławie Lemie.

W tym roku lektury wybrali: pisarka i reportażystka Małgorzata Rejmer, reżyserka i dramaturżka Weronika Szczawińska, politolog i dziennikarz Michał Sutowski, filozof i publicysta Tomasz Stawiszyński, kurator projektu Plac Defilad i inicjator akcji Tomasz Plata oraz nasi redakcyjni koledzy: Justyna Sobolewska i Edwin Bendyk.

Organizatorami Międzynarodowego Czytania są „Polityka”, Teatr Studio, Plac Defilad, Staromiejski Dom Kultury i Wydawnictwo Literackie. Partnerem akcji jest ZAiKS.

Międzynarodowe Czytanie 2021. 20 książek

Wszystkie tytuły przedstawimy szczegółowo w najbliższym numerze „Polityki” 8 września (numer w wersji cyfrowej ukaże się 7 września na polityka.pl). Niżej pełna lista: 20 książek o świecie współczesnym, które ukazały się w Polsce w ostatnim sezonie. Dzięki uprzejmości wydawców publikujemy także ich fragmenty.

