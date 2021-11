Kiedy odbiera mowę. Muzyka inspirowana Strajkiem Kobiet (i nie tylko)

Bywało tak, że w ciągu dnia wychodziłam na ulicę, na protesty, a w nocy siadałam do pracy nad tym materiałem – mówi Resina, czyli Karolina Rec, autorka albumu „Speechless”.

Album „Speechless” Resiny – muzyka przede wszystkim na chór i wiolonczelę – nie jest tym, czym się wydaje. Potężny, niezwykły, pełen emocji album instrumentalny wpisuje się w te tendencje, które ostatnio wpływają mocno na muzykę ilustracyjną (choćby w twórczości Hildur Guðnadóttir, także wiolonczelistki). Ale też w nastroje społeczne na polskiej ulicy, bo płyta nagrywana była z chórem kameralnym 441 Hz w środku zeszłorocznego Strajku Kobiet, co wpłynęło na jego ostateczny kształt. – Chciałam stworzyć mikrospołeczność wokół tego albumu. Bardzo tego potrzebowałam, trochę chyba antycypując to, co nas czeka – opowiada o pracy nad tym albumem autorka Karolina Rec, czyli Resina.

Jak komunikować się bez słów? Co robił na jej albumie producent znany ze współpracy z Björk? Jak się jej grało z Nicolasem Jaarem? Jak ukształtowała swoje przetwarzane brzmienie wiolonczeli? Co jej dało wykorzystanie jej muzyki podczas pokazu mody firmy Gucci? Jak się jej pracowało przy muzyce do gry wideo „Vampire: The Masquarade – Shadows of New York”? O tym wszystkim opowiada Bartkowi Chacińskiemu.