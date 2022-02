Słowa, o które bardzo chcieliśmy zapytać

Ralph Kaminski, laureat Paszportu POLITYKI, opowiada w podkastowej rozmowie o znaczeniach swoich piosenek.

Czego słuchał Ralph Kaminski i co wywarło na niego – jako autora piosenek – największy wpływ? Czym była dla niego Warszawa – a czym jest? Jakiej aktualności szukał w piosenkach Kory? Co to były za słowa, które „bardzo chciał komuś powiedzieć”? I komu chciał je powiedzieć? Rozmawiamy także m.in. o stosunku do narkotyków, traceniu kontroli i o problemie… zrealizowanych marzeń. Pytania zadaje Bartek Chaciński. A duża rozmowa z Ralphem Kaminskim – na jeszcze inne tematy – w najbliższym wydaniu tygodnika „Polityka”.