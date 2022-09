Za co kochamy Stephena Kinga

Przy okazji nowej książki Kinga, „Baśniowej opowieści”, próbujemy rozgryźć fenomen tego wyjątkowego autora. A przy okazji oceniamy nową powieść.

Literatura Stephena Kinga? – Na pierwszym poziomie to jest świetna rozrywka, na drugim – gra w układanie gatunkowych klocków, a na kolejnym – błysk erudycji, którą autor się nie przechwala – mówi Jakub Demiańczuk. – King sprawia, że czytanie literatury gatunkowej nie jest wstydem. To już nie jest guilty pleasure, to jest po prostu pleasure.

– To rzadki przypadek, kiedy jakość przekłada się na stan konta bankowego – ocenia Piotr Kofta. – King przyczynił się do tego, że pozbyłem się pewnych przesądów dotyczących czytania.

Właśnie ukazała się nowa książka Kinga, „Baśniowa opowieść”, tym razem mistrz horroru mierzy się z gatunkiem fantasy. Z jakim efektem? Na czym polega fenomen Kinga, który zmienia gatunki i wydaje rocznie kilka książek, a jednocześnie ciągle potrafi czytelników zaskoczyć? O specyfice powieści Kinga, której jest wierny już od lat 70. O jego wielkiej erudycji i nawiązaniach literackich (często dobrze ukrytych), poradach pisarskich oraz o wciągających obrazach amerykańskiej codzienności – rozmawiają Piotr Kofta, Jakub Demiańczuk i prowadząca to wydanie podkastu Justyna Sobolewska.