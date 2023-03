Outriders: Co ma wspólnego dziennikarstwo z grą wideo

Jak przekonują założyciele kolektywu Outriders i laureaci Paszportu POLITYKI Anna i Jakub Górniccy, dziennikarstwo nie ogranicza się do paru form, które już dobrze znamy.

Outriders to reporterski start-up, kolektyw, który testuje nowe formy opowiadania o świecie. Ich projekt „Jeden dzień w…”, mówiący o życiu w czasie wojny w sześciu miastach Ukrainy, zyskał uznanie jurorów i kapituły Paszportów POLITYKI, trafiając do kategorii kultura cyfrowa. Decyzja była zaskakująca dla samych założycieli kolektywu. – Działamy bardziej w środowisku dziennikarskim, więc sama obecność w gronie nominowanych tej nagrody była dla nas ważna – mówi w podkaście kulturalnym „Polityki” Jakub Górnicki. Z drugiej strony – rywalizowali z autorami komiksów i gier, a to dziedziny, z których korzystają również członkowie Outriders. – Dodało nam to pewności siebie w poszukiwaniu dalszych form interaktywnych, multimedialnych. I pokazywaniu, że dziennikarstwo nie ogranicza się do paru form, które już wszyscy dobrze znamy.

Anna i Jakub Górniccy opowiadają w „Kulturze na weekend” o tym, jak powstawał ich zeszłoroczny projekt, rozpoczęty zaraz po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. W jaki sposób w pokazywanych miastach wojna przenikała się ze zwykłą codziennością i dlaczego takie znaczenie miało pokazanie tego w technologii VR 360, z umieszczeniem widza w środku. Rozmowę prowadzi Edwin Bendyk.

