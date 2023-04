„Roving Woman”, czyli jak przestać się bać samotności

O filmie „Roving Woman”, który wchodzi na ekrany polskich kin, opowiada aktorka i współscenarzystka Lena Góra.

To historia dziewczyny, która na życiowym zakręcie postanawia wyruszyć przed siebie. Kradnie samochód i jedzie przez bezdroża pustyni Mojave, gotowa przyjąć wszystko, co przyniesie droga. Po licznych festiwalowych pokazach – m.in. na nowojorskim Tribeca Film Festival – świetny debiut Michała Chmielewskiego „Roving Woman” trafia wreszcie na ekrany polskich kin. – Moim „questem” od zawsze było zrozumienie, czym jest bycie w relacji z rodziną, z inną osobą czy z sobą samym, ze swoją samotnością. Takie pustynie zapraszają do takich rozmyślań. Koją, tulą i chcą ci dać przestrzeń do rozmyślań. To jest do tego dobre miejsce, zwłaszcza w jadącym samochodzie, z muzyką możesz pomyśleć o sobie i o swojej samotności. To jest temat, który długo mi towarzyszył. Razem z tym filmem ja powoli już kończę rozkminkę na temat samotności i już się jej nie boję – mówi Lena Góra, aktorka i współscenarzystka „Roving Woman”. Opowiada o tym, jak wraz z innymi twórcami zbudowała film na bazie własnych życiowych doświadczeń, o improwizacji na planie, o Connie Converse, folkowej piosenkarce, której biografia była jedną z inspiracji dla scenariusza, a wreszcie o współpracy z Wimem Wendersem, pełniącym rolę producenta wykonawczego.

Mówi też o swojej drodze z Polski do Stanów Zjednoczonych i z powrotem, o roli w serialu „Król”, która dała jej start do kariery w polskim kinie, i o zawodowych planach na przyszłość. A przede wszystkim zachęca do odwagi i otwarcia się na świat: – Tym filmem chcemy otworzyć przestrzeń na myślenie o tym, że być może za zamkniętymi drzwiami nie jest wcale tak niebezpiecznie. Świat może się okazać piękny, pełen ludzi, których spotkasz na drodze i którzy mogą się stać twoją nową rodziną, przyjaciółmi albo nauczycielami. Rozmowę prowadzi Jakub Demiańczuk.

