Millennium Docs Against Gravity: 20 lat rozmowy o świecie

12 maja rozpoczyna się jubileuszowa edycja Millennium Docs Against Gravity – festiwalu poszerzającego formułę kina dokumentalnego, a może już podróży dookoła świata?

Nie chcieliśmy, żeby festiwal po dwóch tygodniach się kończył. Dążyliśmy do tego, aby funkcjonował przez cały rok. Stąd pomysł, by dystrybuować w kinach ciekawsze tytuły pokazywane premierowo na Millennium Docs Against Gravity. Nie chcieliśmy też zawężać tematyki do czysto artystycznej. Filmy miały być przyczynkiem do rozmowy o kondycji świata, o sytuacji w Polsce, a sam festiwal miał spełniać rolę nowoczesnego DKF czy też forum dyskusyjnego poruszającego kluczowe kwestie: od politycznych po społeczne – tak definiuje rolę największego festiwalu w Polsce założyciel i od dwóch dekad dyrektor MDAG Artur Liebhart w rozmowie z Januszem Wróblewskim.

Podkast poświęcony jest punktom zwrotnym 20-letniej historii festiwalu oraz tegorocznej edycji, będącej również fascynującą podróżą nie tylko dookoła świata, ale także przez wiele ważnych tematów – od ekologii, przez politykę, psychologię, prawa człowieka, sztukę (także awangardową), popkulturę oraz relacje rodzinne. Jakie niespodzianki przygotowali organizatorzy, kto będzie gościem imprezy, które filmy koniecznie trzeba obejrzeć, w jakich debatach warto wziąć udział – rekomendacje z pierwszej ręki.

Cieszymy się, że słuchasz naszych podkastów. Powstają one również dzięki wsparciu naszych cyfrowych prenumeratorów. Aby w pełni skorzystać z możliwości słuchania i czytania tekstów naszych autorów z bieżących i archiwalnych numerów „Polityki” i wydań specjalnych, dołącz do grona prenumeratorów Polityka.pl.