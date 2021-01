Specjalna nagroda „Polityki” dla Artura Liebharta

Nagrodę w specjalnej kategorii Kultura zdalna przyznaliśmy w ramach Paszportów POLITYKI po raz pierwszy. Dyrektor Millennium Docs Against Gravity otrzymuje ją za działania, które zbliżyły twórców i publiczność w sieci.

Za błyskawiczne dostosowanie do nowych warunków festiwalu filmowego w trudnym sezonie. Za sukces potwierdzony nie tylko utrzymaniem, ale wręcz powiększeniem zasięgu imprezy, za stworzenie platformy cyfrowej dystrybucji filmów i świetnego przykładu dla innych.

Wbrew wszystkim czarnym scenariuszom, które może szykować przyszłość, festiwal Millennium Docs Against Gravity w 2020 r. odbył się pod hasłem „Z czułości do świata”, a filmem otwarcia były „Lekcje miłości” Małgorzaty Goliszewskiej i Kasi Matei – portret kobiety, która po siedemdziesiątce zdecydowała się porzucić nieudane małżeństwo i rozpocząć życie na nowo. Nadziei i wiary, że wszystko można zmienić na lepsze, bardzo nam było potrzeba i wtedy, i teraz.

17. edycja we wrześniu i październiku przyciągnęła rekordową liczbę 166 tys. widzów, stając się największym festiwalem filmowym w Polsce. Arturowi Liebhartowi sprzyjało szczęście, gdyż jako jedyny trafił w koronawirusowe „okno pogodowe”, dzięki czemu mógł zorganizować wydarzenie w dwóch przestrzeniach: najpierw fizycznie (65 tys. osób obejrzało filmy w kinach), a potem online na własnej platformie VOD (kolejne 101 tys. widzów). Część programu została udostępniona nieodpłatnie, z audiodeskrypcją i napisami dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. – Sukces naszego festiwalu online nie jest przypadkiem, tylko wynikiem wieloletniej pracy nad sposobami docierania do coraz to nowych grup społecznych, podążania za potrzebami zmieniającego się widza kinowego i poszanowania odrębności zwyczajów widza internetowego – tłumaczył dyrektor „Polityce”.

Kultura zdalna to specjalna kategoria, którą ustanawiamy w tym roku za działania, które szczególnie skutecznie zbliżyły twórców i ich publiczność, w błyskawicznej reakcji przenosząc działania do sfery wirtualnej.