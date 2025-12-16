16 grudnia 2025
Film – Polska
10 najlepszych polskich filmów roku według „Polityki”. Sztuka filmowa przez wielkie S
Autorskie podsumowanie 2025 roku w polskiej kinematografii.
1. Pociągi, reż. Maciej Drygas. Wizualny poemat, a zarazem osobisty esej historiozoficzny o tym, jak za pomocą wynalazków technologicznych ludzkość przyspiesza bieg ku samozagładzie. Choć nie padają w tym zmontowanym z archiwalnych materiałów filmie żadne słowa, wystarczy szeroko otworzyć oczy, by wszystko zrozumieć.
