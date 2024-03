Wczoraj na bazarze, dziś na świecie, jutro w kosmosie

Franek Warzywa & Młody Budda śpiewali o święcie ziemniaka i największym pomidorze na świecie, zdobyli fanów za granicą i otarli się o konkurs Eurowizji, który mieliby szanse wygrać. Teraz tematykę warzywną porzucają dla inspiracji science fiction.

Ich debiutancką epkę „Wykopki” z entuzjazmem recenzował w czerwcu 2023 r. najpopularniejszy muzyczny youtuber Anthony Fantano, autor kanału The Needle Drop. „To jest jakaś obłędna polska epka, której nie potrafię nawet zacząć opisywać” – mówił, a później umieścił wydawnictwo duetu Franek Warzywa & Młody Budda w zestawieniu najlepszych płyt roku. – Sami byśmy chcieli wiedzieć, jak do tego doszło – opowiadają w rozmowie z „Polityką” członkowie duetu, Franciszek Drażba (czyli Franek Warzywa) i Adam Kiepuszewski (czyli Młody Budda). Podejrzewają, że amerykańskiemu influencerowi podrzucił ich nagrania ktoś z Polonii. Poza tym Fantano ceni humor, no i blisko mu do tematyki nagrań zespołu, bo jest weganinem. Być może nie zrozumiał do końca tekstu, ale przekonał go element wizualny – zastanawia się Franek Warzywa.

Były kolejne okazje, by sprawdzić, że warzywne metafory stanów emocjonalnych, na które zdecydowali się polscy muzycy, są czytelne mimo bariery językowej. Oklaskiwano ich na festiwalu Eurosonic jako reprezentantów naszego kraju, a holenderska publiczność śpiewała teksty po polsku. Na pewno pomogła wspólna trasa z eurowizyjnym zespołem Joker Out ze Słowenii. Dzięki temu, że „Wykopki” zaciekawiły fanów konkursu Eurowizji, skoczyło zainteresowanie utworami w mediach społecznościowych i w streamingu. Niestety, piosenka „Święto ziemniaka”, zgłoszona do krajowych eliminacji konkursu (i typowana jako potencjalny faworyt w recenzji „Polityki”), została zdyskwalifikowana na samym wstępie jako opublikowana przed 1 września 2023 r.

Nowe wydawnictwo Franka Warzywa & Młodego Buddy, „Komputer”, ukaże się w najbliższych dniach. Inspirowane jest z kolei zbiorem klasycznych opowiadań science fiction ukradzionym najprawdopodobniej z biblioteki amerykańskiej armii. Pierwsza piosenka, „Sześć słońc”, już dostępna do odsłuchu, nawiązuje do „Nastania nocy” Isaaca Asimova, choć przenosi to opowiadanie (o planecie, nad którą świeciło sześć słońc) w świat bliskich nam emocji. – To tekst przeciw narzucaniu innym pozytywnej energii – mówią członkowie duetu w naszym kulturalnym podkaście. Rozmawia z nimi Bartek Chaciński.

***

