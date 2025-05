Co zobaczymy na Millennium Docs Against Gravity? To kino trzeba śledzić uważnie

Artur Liebhart, założyciel i dyrektor MDAG, w rozmowie z Januszem Wróblewskim przedstawia główne tematy, atrakcje i niezwykłe wydarzenia tegorocznej imprezy.

Wojna w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, chaos w Ameryce, waleczne kobiety, metafizyczne spojrzenie na historię XX w., polityka, fetysze, kultura – kino potrafi mówić w sposób mądry i głęboki o złożonych problemach współczesności. Bogaty i różnorodny program 22. edycji Millenium Docs Against Gravity (9–18 maja) jest tego dowodem.

W świecie mediów zalanych trudnymi do weryfikacji obrazkowymi komunikatami filmy dokumentalne realizowane przez dociekliwych, niezależnie myślących twórców zwiększają szansę na budowanie zbiorowej odporności na propagandę. Nie jest to oczywiście najważniejsza ich funkcja. Powodem, dla którego namawiamy, by uważnie śledzić rozwój kina dokumentalnego, jest prawda, której dotyka – dla każdego nieco inna, często odsyłająca do pytania, w jaki sposób film dokumentalny odnosi się do rzeczywistości: odwzorowuje ją, interpretuje, dookreśla, kreuje?

Wiele tego rodzaju wątpliwości powróci podczas festiwalu, słychać je choćby w ciekawej opowieści Artura Liebharta, założyciela i dyrektora MDAG, który w rozmowie z Januszem Wróblewskim przedstawia główne tematy, atrakcje, niezwykłe wydarzenia tegorocznej imprezy.