Jann: kariera bez Eurowizji, za to z fanami na świecie. Jak on to robi?

Czy Jann, polski wokalista i kompozytor, nie jest aby bardziej wykonawcą światowym? I jak się łączy jedno z drugim?

Język angielski blokuje często dostęp do masowej widowni w Polsce, za to otwiera drzwi za granicą. Ten mechanizm, o którym w „Polityce” już pisaliśmy, ma jednak swoje ograniczenia: Jan Rozmanowski wymyka się regułom, bo fanów ma w tej chwili i tam, i tu. Śpiewa dla publiczności na całym świecie, ale i w Polsce ma zagorzałych fanów. Co więcej, nie wygrał krajowych preselekcji do konkursu Eurowizji, wygrywając za to niezależność i budowanie kariery na własnych zasadach.

Dlaczego nie został klasycznie śpiewającym kontratenorem? Jak to się stało, że jego umiejętności odkryła brytyjska szkoła? Dlaczego wśród jego słuchaczy są nawet metalowcy? O czym śpiewa na najnowszej płycie „Made”? I dlaczego towarzyszący jej klip rozrósł się do trzech odsłon? O tym wszystkim Jann opowiada w rozmowie z Bartkiem Chacińskim.

