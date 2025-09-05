Przejdź do treści
Janusz Wróblewski
5 września 2025
Kultura na weekend

Kultura na weekend. Odc. 256

„Amadeusz” wraca do kin. Rozwiązujemy zagadkę tego fenomenu

5 września 2025
Michał Oleszczyk, autor podkastu Spoilermaster Michał Oleszczyk, autor podkastu Spoilermaster Anna Amarowicz / Polityka
Czy bez „Amadeusza” genialny kompozytor byłby dziś równie obecny w świadomości zbiorowej? Próbujemy to ustalić wspólnie z Michałem Oleszczykiem, autorem podkastu Spoilermaster.

OGLĄDAJ:

„Amadeusz” niewątpliwie zmienił wizerunek Mozarta w kulturze popularnej, stając się jednym z najwyżej cenionych filmów minionego półwiecza. Po 41 latach wraca na ekrany kin. Sięgając po sztukę Petera Shaffera, Miloš Forman – sierota z czasów wojny, czechosłowacki emigrant – próbował przełożyć konflikt między Mozartem i Salierim na swoje osobiste doświadczenie.

Na ile jest to dzisiaj czytelne? Czy można powiedzieć, że nagrodzone ośmioma Oscarami arcydzieło jest jednym z ostatnich epickich widowisk realizowanych „po staremu” – bez efektów komputerowych, za to z ogromną dbałością o scenografię i kostium, któremu się udało połączyć operową inscenizację z intymnym dramatem psychologicznym? Czy bez „Amadeusza” genialny kompozytor byłby dziś równie obecny w świadomości zbiorowej?

To tylko niektóre z wyzwań, przed którymi stają widzowie mierzący się z tym dziełem. Janusz Wróblewski z gościem specjalnym „Kultury na weekend” Michałem Oleszczykiem, autorem popularnego podkastu Spoilermaster poświęconego m.in. klasyce, wychodząc od tych kwestii, próbują rozwikłać zagadkę uniwersalizmu „Amadeusza”.

SŁUCHAJ:

Janusz Wróblewski

Krytyk i publicysta z „Polityką” związany od 2001 r. Autor książek o tematyce filmowej. Ostatnio wydał „Reżyserów”, za którą otrzymał nagrodę ZAiKS-u im. K.T. Toeplitza. Wcześniej pracował m.in. w „Kinie”, „Życiu Warszawy”, „Machinie”. Przez wiele lat pełnił funkcję rzecznika prasowego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W latach 90. kierował telewizyjnym Pegazem. Członek jury FIPRESCI m.in. na festiwalach w Cannes, Wenecji, Toronto. W 2005 r. odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
