„Amadeusz” wraca do kin. Rozwiązujemy zagadkę tego fenomenu

Czy bez „Amadeusza” genialny kompozytor byłby dziś równie obecny w świadomości zbiorowej? Próbujemy to ustalić wspólnie z Michałem Oleszczykiem, autorem podkastu Spoilermaster.

OGLĄDAJ:

„Amadeusz” niewątpliwie zmienił wizerunek Mozarta w kulturze popularnej, stając się jednym z najwyżej cenionych filmów minionego półwiecza. Po 41 latach wraca na ekrany kin. Sięgając po sztukę Petera Shaffera, Miloš Forman – sierota z czasów wojny, czechosłowacki emigrant – próbował przełożyć konflikt między Mozartem i Salierim na swoje osobiste doświadczenie.

Na ile jest to dzisiaj czytelne? Czy można powiedzieć, że nagrodzone ośmioma Oscarami arcydzieło jest jednym z ostatnich epickich widowisk realizowanych „po staremu” – bez efektów komputerowych, za to z ogromną dbałością o scenografię i kostium, któremu się udało połączyć operową inscenizację z intymnym dramatem psychologicznym? Czy bez „Amadeusza” genialny kompozytor byłby dziś równie obecny w świadomości zbiorowej?

To tylko niektóre z wyzwań, przed którymi stają widzowie mierzący się z tym dziełem. Janusz Wróblewski z gościem specjalnym „Kultury na weekend” Michałem Oleszczykiem, autorem popularnego podkastu Spoilermaster poświęconego m.in. klasyce, wychodząc od tych kwestii, próbują rozwikłać zagadkę uniwersalizmu „Amadeusza”.

SŁUCHAJ: