Bartek Chaciński
25 września 2025
Kultura na weekend

Kultura na weekend. Odc. 259

Błażej Król: bestia w ciele człowieka. Pilnie pracuje nad bicepsem. A czego się boi?

Błażej Król i Bartek Chaciński Błażej Król i Bartek Chaciński Leszek Zych / Polityka
Król może jest zmęczony pracą w social mediach i „słabszy ostatnio w grach”, ale wokalnie ciągle w formie. Do tego pilnie pracuje nad bicepsem.

„Chciałeś prawdy, więc proszę: bestia w ciele człowieka” – śpiewa na najnowszej, ósmej solowej płycie Błażej Król. A opowiada tu w tekstach chyba najprościej jak dotąd i najbardziej o sobie. „Popiół” układa się w płytę rozliczeniową, więc w najnowszym wydaniu „Kultury na weekend” autor albumu też dokonuje pewnych rozliczeń.

Rozmawiamy o tym, czego się boi, co ukrywa najgłębiej i jak znosi popularność. O kryzysie wieku średniego i o tym, co mu dała współpraca z Nosowską. Król zdradza też, dokąd ucieka i dlaczego tak męczy go praca nad wizerunkiem w świecie wirtualnym.

Zastępca redaktora naczelnego „Polityki”. Dziennikarz i publicysta zajmujący się muzyką, kulturą popularną oraz młodym językiem. W „Polityce” od kwietnia 2010 r. Wcześniej w starej „Machinie”, „City Magazine”, „Przekroju”. Współpracuje z radiową Trójką. Autor serii „Słowników najmłodszej polszczyzny”, członek Rady Języka Polskiego.
