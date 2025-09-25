Błażej Król: bestia w ciele człowieka. Pilnie pracuje nad bicepsem. A czego się boi?

Król może jest zmęczony pracą w social mediach i „słabszy ostatnio w grach”, ale wokalnie ciągle w formie. Do tego pilnie pracuje nad bicepsem.

„Chciałeś prawdy, więc proszę: bestia w ciele człowieka” – śpiewa na najnowszej, ósmej solowej płycie Błażej Król. A opowiada tu w tekstach chyba najprościej jak dotąd i najbardziej o sobie. „Popiół” układa się w płytę rozliczeniową, więc w najnowszym wydaniu „Kultury na weekend” autor albumu też dokonuje pewnych rozliczeń.

Rozmawiamy o tym, czego się boi, co ukrywa najgłębiej i jak znosi popularność. O kryzysie wieku średniego i o tym, co mu dała współpraca z Nosowską. Król zdradza też, dokąd ucieka i dlaczego tak męczy go praca nad wizerunkiem w świecie wirtualnym.

