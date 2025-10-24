Przejdź do treści
24 października 2025
Kultura na weekend

Kultura na weekend. Odc. 263

Agnieszka Holland o filmie „Franz Kafka”. Tajemnica kluczowego ujęcia: zdarzył się wtedy mały cud

Długo oczekiwana, kolejna międzynarodowa produkcja Agnieszki Holland, świadomie odrzucająca schematy klasycznej biografii, to portret literackiej ikony XX w., stanowiący zarazem fabularno-wizualny eksperyment.
Dlaczego reżyserka zrezygnowała z linearnej opowieści, proponując fragmentaryczną mozaikową strukturę? Kiedy i dlaczego Franz Kafka stał się dla niej „jednym z najważniejszych i najbardziej inspirujących pisarzy”? Jak uzasadnia to, że autor „Procesu” stał się dla niej „bardzo kruchym, podziwianym bratem, którym trzeba się opiekować”?
W rozmowie z Januszem Wróblewskim Holland w bardzo osobisty sposób wyjaśnia te kwestie, ale też zdradza m.in. pewną tajemnicę, nazwaną przez nią małym cudem, który wydarzył się w trakcie nagrywania kluczowego ujęcia w praskiej synagodze.

Janusz Wróblewski

Janusz Wróblewski

Krytyk i publicysta z „Polityką” związany od 2001 r. Autor książek o tematyce filmowej. Ostatnio wydał „Reżyserów”, za którą otrzymał nagrodę ZAiKS-u im. K.T. Toeplitza. Wcześniej pracował m.in. w „Kinie”, „Życiu Warszawy”, „Machinie”. Przez wiele lat pełnił funkcję rzecznika prasowego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W latach 90. kierował telewizyjnym Pegazem. Członek jury FIPRESCI m.in. na festiwalach w Cannes, Wenecji, Toronto. W 2005 r. odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

