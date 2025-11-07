Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Janusz Wróblewski
Janusz Wróblewski
7 listopada 2025
Kultura na weekend

Kultura na weekend. Odc. 265

Serialowy „Heweliusz”. Czy ta zagadka zostanie wyjaśniona? Był wrakiem, zanim zatonął

7 listopada 2025
O to, dlaczego „Heweliusz” wyruszył w swój 5087. rejs, zakończony katastrofą 16 mil morskich od wybrzeża Rugii, pytamy Kaspra Bajona, pisarza, poetę, filmowca, scenarzystę i pomysłodawcę serialu.

Kultura na weekend: „Heweliusz”. Czy ta zagadka zostanie wyjaśniona? Był wrakiem, zanim zatonął

Pięciogodzinny serial „Heweliusz” Jana Holoubka nigdy nie miał być polskim odpowiednikiem „Titanica”. To zupełnie inna opowieść. Choć nie brakuje jej hollywoodzkiego rozmachu, skupia się na psychologii, wyjaśnieniu tragicznych okoliczności, a także skomplikowanych następstw największej katastrofy morskiej w historii powojennej polskiej żeglugi, w której zginęło 56 osób – 20 marynarzy i 36 pasażerów, w tym dwójka dzieci.

O to, dlaczego w nocy 14 stycznia 1993 r. niesprawny prom „Heweliusz” wyruszył w swój 5087. rejs, zakończony katastrofą 16 mil morskich od wybrzeża Rugii, Janusz Wróblewski pyta Kaspra Bajona, pisarza, poetę, filmowca, scenarzystę oraz pomysłodawcę serialu. Dla Bajona, autora świeżo wydanej książki „Poznań kolonialny. Rodzinna historia z Tanzanią w tle”, do której także się odnosi w wideokaście, jest to historia w równym stopniu o transformacji ustrojowej, przeklętej polskiej nieodpowiedzialności i o poszukiwaniu kozła ofiarnego.

Janusz Wróblewski

Janusz Wróblewski

Krytyk i publicysta z „Polityką” związany od 2001 r. Autor książek o tematyce filmowej. Ostatnio wydał „Reżyserów”, za którą otrzymał nagrodę ZAiKS-u im. K.T. Toeplitza. Wcześniej pracował m.in. w „Kinie”, „Życiu Warszawy”, „Machinie”. Przez wiele lat pełnił funkcję rzecznika prasowego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W latach 90. kierował telewizyjnym Pegazem. Członek jury FIPRESCI m.in. na festiwalach w Cannes, Wenecji, Toronto. W 2005 r. odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Reklama
Reklama