Podstawę programową trzeba pacyfikować przebiegle i sprytnie

Co wspólnego ma mickiewiczowski Konrad z bocianem przynoszącym dzieci? Czy Sienkiewicz jest bardziej szkodliwy niż ChatGPT? Dlaczego Cezary Baryka zmusza nauczycieli do oszustw? To tylko część wątków rozmowy w nowym cyklu „Polityki”: „Nasza szkoła”.

Rozpoczynamy nową serię podkastów poświęconą edukacji, a wraz z nią startuje cały serwis „Polityki” na ten temat pod nazwą „Nasza szkoła”. Pierwszy odcinek podkastu krąży wokół najgorętszego w ostatnich tygodniach tematu, czyli zmian podstawy programowej. Przedstawione do konsultacji społecznych propozycje Ministerstwa Edukacji Narodowej, zwłaszcza dotyczące listy lektur, wzbudziły ogólnonarodową dyskusję. O swoich zmaganiach i wynalezionych na nią sposobach opowiada znany Państwu z naszych łamów polonista, bloger i pisarz Dariusz Chętkowski. Rozmowę prowadzi Joanna Cieśla.